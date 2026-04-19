Psg-Lione: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Diretta Tv

Psg-Lione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 07:51)

Psg-Lione chiude la 30ª giornata di Ligue 1. Padroni di casa sempre più vicini a confermarsi al vertice del calcio francese, anche se con due partite da recuperare e la necessità di non abbassare la guardia nella sfida a distanza con il Lens. Dall’altro il Lione, pienamente coinvolto nella corsa all’Europa che conta, deciso a restare agganciato al treno Champions in un finale di stagione ancora apertissimo. Guarda ora Psg-Lione GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui PSG — Il Paris Saint-Germain arriva alla sfida contro il Lione in un momento di forma eccezionale, con sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni e un Parco dei Principi tornato a essere un fortino quasi impenetrabile. La recente qualificazione prestigiosa ottenuta contro il Liverpool in Champions League ha ulteriormente alzato l’entusiasmo dei parigini che puntano a confermarsi anche in campionato.

Qui Lione — Il Lione, invece, arriva con una classifica più delicata ma ancora apertissima: quinto posto e solo due punti dal terzo, in piena corsa Champions. La vittoria per 2-0 contro il Lorient ha interrotto una serie negativa di sei gare senza successi, dando nuova fiducia alla squadra di Paulo Fonseca. Restano però le difficoltà in trasferta, dove il Lione fatica a trovare il gol, e diverse assenze pesanti come Tagliafico squalificato e Nuamah fuori per infortunio, con Fofana non al meglio.

Psg-Lione, probabili formazioni — PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. All: Luis Enrique.

LIONE (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhate, Abner; Maitland-Niles, Tessmann; Karabec, Tolisso, Moreira; Yaremchuk. All: Fonseca.