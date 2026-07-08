Le qualificazioni alla prossima Europa League prendono il via con la sfida tra Qarabag FK e Vestri, in programma mercoledì 9 luglio alle ore 18:00. La formazione azera parte nettamente favorita grazie alla maggiore esperienza internazionale e a un organico di qualità superiore. Gli islandesi proveranno invece a sorprendere in trasferta e a tenere aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI QARABAG-VESTRI CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Qarabag-Vestri in tv e streaming

Qarabag-Vestri, valida per il primo turno di qualificazione dell'Europa League, si giocherà mercoledì 9 luglio alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulle piattaforme che hanno acquisito i diritti televisivi della competizione nei rispettivi Paesi.

Il momento del Qarabag

Il Qarabag si presenta a questo appuntamento con l'obiettivo di tornare protagonista in Europa dopo aver sfiorato traguardi importanti nella scorsa stagione. Il club azero può contare su una rosa esperta e abituata a confrontarsi con avversarie di livello internazionale. Nelle amichevoli estive ha alternato prestazioni convincenti ad alcune difficoltà difensive, ma resta una squadra capace di imporre il proprio gioco e di sfruttare la qualità dei suoi interpreti. Il fattore campo rappresenta un ulteriore vantaggio per cercare di indirizzare subito la qualificazione.

Il momento del Vestri

Il Vestri arriva alla sfida nel pieno del campionato islandese, dove occupa le posizioni di alta classifica dopo un buon avvio di stagione. La formazione ospite è imbattuta da quattro partite consecutive, ma continua a mostrare qualche fragilità difensiva contro avversari di livello. L'obiettivo sarà quello di contenere la pressione del Qarabag e provare a colpire in ripartenza, cercando di rimanere in corsa per il passaggio del turno.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Qarabag-Vestri

Il Qarabag dovrebbe gestire il possesso del pallone fin dai primi minuti, cercando di sfruttare la maggiore qualità tecnica e l'esperienza europea. Il Vestri, invece, dovrebbe adottare un atteggiamento più prudente, con una linea difensiva compatta e ripartenze veloci. La differenza tra le due squadre appare significativa e, salvo sorprese, i padroni di casa hanno tutte le carte in regola per conquistare un successo convincente già nella gara d'andata.

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