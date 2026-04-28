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La sfida di Playoff di Eurolega tra Real Madrid e Hapoel si gioca mercoledì 29 aprile alle ore 20:45. Un confronto di grande livello europeo, con i blancos che partono favoriti ma con una squadra ospite pronta a giocarsi le proprie carte con intensità e organizzazione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
Il Real Madrid arriva a questo appuntamento con enorme esperienza e una delle rose più complete del panorama europeo. I blancos sono abituati a gestire partite di questo livello, grazie a profondità, qualità tecnica e capacità di colpire nei momenti decisivi.
L’Hapoel, invece, si presenta con grande determinazione e spirito competitivo. La formazione israeliana punterà su intensità difensiva e ritmo per provare a mettere in difficoltà una delle squadre più solide della competizione.
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Il momento delle due squadreIl Real Madrid cercherà di imporre il proprio ritmo e la propria qualità, puntando su esperienza e gestione dei possessi per indirizzare la gara.
L’Hapoel, dal canto suo, proverà a giocare con aggressività e organizzazione, cercando di restare agganciato al match e sfruttare ogni occasione utile.
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