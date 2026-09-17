Per oltre cent'anni il Bournemouth ha giocato soltanto entro i confini del calcio inglese. Giovedì sera quella storia cambierà. La prima trasferta europea dei Cherries porterà la squadra di Rose a San Sebastian, in uno stadio che invece conosce molto bene il rumore delle notti continentali. Alla Reale Arena, alle 21:00, andrà in scena Real Sociedad-Bournemouth, una delle sfide della prima giornata della fase campionato di Europa League. Da una parte una formazione che torna nella competizione dopo un anno di assenza, dall'altra un club che sta per disputare la prima partita europea della propria storia. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli spagnoli arrivano all'appuntamento con la necessità di reagire. Lo 0-3 casalingo contro l'Atletico Madrid ha interrotto una serie di tre risultati utili consecutivi nella Liga e ha riportato qualche dubbio intorno alla squadra di Pellegrino Matarazzo. Il Bournemouth vive una situazione differente. In Premier League la prima vittoria deve ancora arrivare, con tre pareggi consecutivi dopo la sconfitta iniziale contro il Manchester City, ma per una sera il campionato può passare in secondo piano. Se cerchi altri appuntamenti da seguire, prima del calcio d’inizio puoi consultare le dirette sportive disponibili: SCOPRI SUBITO COSA PUOI SEGUIRE LIVE SU GOLDBET, ENTRA SU LOTTOMATICA E SCEGLI L’EVENTO DAL PALINSESTO IN DIRETTA oppure VAI SU VINCITÙ E CONTROLLA GLI APPUNTAMENTI LIVE DELLA GIORNATA.

Real Sociedad-Bournemouth su Sky: dove seguirla

La partita della Reale Arena sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Mix e Sky Sport 253, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming attraverso Sky Go, mentre la diretta sarà disponibile anche su NOW. La voce scelta per raccontare integralmente Real Sociedad-Bournemouth sarà quella di Paolo Ciarravano. All'interno di Diretta Gol, invece, gli aggiornamenti dalla Reale Arena saranno affidati a Davide Polizzi.

La Real Sociedad cerca in Europa la risposta dopo l'Atletico

Un anno lontano dalle coppe è stato sufficiente. La Real Sociedad torna in Europa League e lo fa attraverso la porta principale aperta dalla conquista della Copa del Rey. L'ultima partecipazione risaliva al 2024/25. Quella corsa si era fermata agli ottavi contro il Manchester United: dopo l'1-1 dell'andata, gli spagnoli erano caduti 4-1 all'Old Trafford. Adesso comincia un'altra storia, con Pellegrino Matarazzo in panchina e una squadra che deve ancora trovare piena continuità. Il debutto europeo arriva infatti immediatamente dopo una delle serate più complicate di questo inizio di stagione. L'Atletico Madrid è passato alla Reale Arena con un netto 3-0, interrompendo una serie di tre risultati utili consecutivi della formazione basca.

Una battuta d'arresto pesante soprattutto perché maturata davanti al proprio pubblico, nello stesso stadio nel quale pochi giorni dopo arriverà il Bournemouth. La risposta dovrà partire anche dai giocatori offensivi. Takefusa Kubo rimane uno degli uomini capaci di rompere maggiormente gli equilibri attraverso l'uno contro uno, mentre Oyarzabal avrà libertà di muoversi alle spalle della punta. Davanti dovrebbe toccare a Oskarsson, chiamato non soltanto a finalizzare ma anche a creare gli spazi per gli inserimenti dei trequartisti. Matarazzo deve però fare i conti anche con alcune assenze: Zubeldia, Marin e Odriozola non saranno a disposizione. L'Europa può quindi diventare subito un'occasione per cambiare l'umore della squadra. Dopo tre risultati utili e il brusco stop contro l'Atletico, la Real deve capire quale delle due versioni viste in questo avvio sia quella più vicina alla sua vera identità.

SAN SEBASTIÁN, SPAGNA - 29 AGOSTO: Orri Óskarsson della Real Sociedad festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Sociedad e RCD Espanyol de Barcelona allo Stadio Anoeta il 29 agosto 2026 a San Sebastián, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il Bournemouth aspetta una vittoria, ma intanto trova l'Europa

Il Bournemouth arriva in Spagna con una contraddizione interessante. Non ha ancora vinto una partita di Premier League, ma sta per disputare la prima gara europea della propria storia. Dopo la sconfitta iniziale contro il Manchester City sono arrivati tre pareggi consecutivi. L'ultimo, il 2-2 contro il Brentford, ha visto Kluivert e Tavernier trovare le reti che hanno permesso ai Cherries di evitare la sconfitta. I risultati raccontano quindi una squadra ancora alla ricerca del salto definitivo, ma anche difficile da mettere completamente fuori dalla partita.

Il sesto posto ottenuto nella scorsa Premier League ha cambiato la prospettiva del club e adesso il Bournemouth deve imparare a gestire anche un calendario europeo. Rose dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1, con Scott e Adams incaricati di proteggere la difesa e dare equilibrio alla squadra. Più avanti c'è qualità. Tavernier può partire dalla fascia e accentrarsi, Kluivert rappresenta il collegamento tra centrocampo e attacco, mentre Rayan completa la linea alle spalle di Evanilson. Proprio il brasiliano sarà il riferimento offensivo chiamato a tenere impegnati i centrali della Real Sociedad.

SAN SEBASTIÁN, SPAGNA - 29 AGOSTO: Ander Barrenetxea della Real Sociedad festeggia con Mikel Oyarzabal dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Sociedad e RCD Espanyol de Barcelona allo Stadio Anoeta il 29 agosto 2026 a San Sebastián, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Stesso modulo, due modi differenti di cercare la porta: l'analisi tattica

Sulla lavagna tattica la partita potrebbe iniziare quasi allo specchio. Entrambe dovrebbero infatti presentarsi con un 4-2-3-1, ma sarà soprattutto l'interpretazione a fare la differenza. La Real Sociedad può provare a prendere il controllo attraverso il possesso, utilizzando Turrientes e Herrera come prima base della manovra e cercando successivamente Kubo e Oyarzabal tra le linee. Il giapponese può diventare uno dei principali problemi per la difesa inglese. Lasciargli spazio nell'uno contro uno significherebbe costringere il Bournemouth a raddoppiare, aprendo inevitabilmente altre zone del campo.

Gli inglesi possono invece essere particolarmente pericolosi quando la partita si allunga. Kluivert ha le caratteristiche per ricevere e accelerare immediatamente, Tavernier può accompagnare l'azione e Evanilson garantisce profondità oltre alla presenza dentro l'area. Per la Real sarà quindi importante non trasformare il desiderio di reagire allo 0-3 contro l'Atletico in una pressione disordinata. Più spazio resterà alle spalle dei centrocampisti spagnoli, più il Bournemouth potrà trovare la partita che cerca.

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Le probabili formazioni di Real Sociedad-Bournemouth

Matarazzo dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Marrero partirà tra i pali, con Fort, Sarr, Martin e Gomez davanti a lui. Turrientes ed Herrera formeranno la coppia di centrocampo. Sulla trequarti Kubo e Ochieng agiranno sulle corsie, mentre Oyarzabal avrà maggiore libertà in posizione centrale. Oskarsson dovrebbe essere scelto come unica punta.

Stesso sistema per il Bournemouth. Di Gregorio difenderà la porta inglese, con Cook, Silva, Hill e Truffert nella linea arretrata. Scott e Adams agiranno in mediana. Tavernier, Kluivert e Rayan saranno invece i tre uomini alle spalle di Evanilson.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Marrero; Fort, Sarr, Martin, Gomez; Turrientes, Herrera; Kubo, Oyarzabal, Ochieng; Oskarsson. Allenatore: Matarazzo.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Cook, Silva, Hill, Truffert; Scott, Adams; Tavernier, Kluivert, Rayan; Evanilson. Allenatore: Rose.

Real Sociedad-Bournemouth: tutte le coordinate

Partita: Real Sociedad-Bournemouth

Competizione: Europa League 2026/27

Giornata: 1ª della fase campionato

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Reale Arena, San Sebastian

Diretta TV: Sky Sport Mix, Sky Sport 253

Streaming: NOW, Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano