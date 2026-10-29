Il ritorno davanti al proprio pubblico offre alla Reggiana l’occasione di interrompere una fase complicata. Venerdì 30 ottobre 2026 alle 20:30, al Mapei Stadium, Città del Tricolore, i granata affrontano la Sambenedettese nella dodicesima giornata del Girone B di Serie C. La squadra di Attilio Tesser deve reagire al 2-0 subito a Grosseto, mentre i marchigiani arrivano dal successo per 2-1 sul Livorno. GUARDA REGGIANA-SAMBENEDETTESE IN STREAMING SU BET365.

La classifica vede gli emiliani al sesto posto con diciassette punti e gli ospiti al sedicesimo con dieci. Il rendimento recente racconta però una distanza meno netta: la Reggiana ha perso quattro delle ultime cinque partite, mentre la Samb ha raccolto due vittorie e due pareggi nello stesso periodo. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE REGGIANA-SAMBENEDETTESE IN STREAMING SU VINCITÙ.

La diretta di Reggiana-Sambenedettese: Sky in TV, NOW e Sky Go online

sarà trasmessa su, con calcio d’inizio alle La copertura streaming sarà disponibile su, con il Pass Sport che comprende la competizione, e attraversoper gli abbonati Sky abilitati alla visione. Su NOW sarà possibile accedere alla partita dall’applicazione o dal sito, utilizzando un dispositivo compatibile. Sky Go permetterà invece di seguire la diretta da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni del proprio abbonamento.

Per avviare la visione è necessario:

accedere alla piattaforma scelta;

verificare che il proprio abbonamento includa la Serie C;

aprire la sezione dedicata allo sport o ai canali in diretta;

selezionare Reggiana-Sambenedettese;

avviare il collegamento in prossimità del calcio d’inizio.

Quando si gioca e dove seguire la partita

Competizione: Serie C, Girone B.

Serie C, Girone B. Giornata: 12ª.

12ª. Data: venerdì 30 ottobre 2026.

venerdì 30 ottobre 2026. Orario: 20:30.

20:30. Stadio: Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia.

Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Streaming: NOW e Sky Go.

Reggiana, il fattore campo per uscire dalla frenata

Una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite hanno rallentato il cammino della. Il ko diha lasciato i granata senza punti e senza gol, aumentando il bisogno di una prestazione capace di restituire fiducia. Il rendimento casalingo offre una base sulla quale lavorare. Nelle prime cinque gare interne sono arrivati tre successi, un pareggio e una sconfitta: numeri migliori rispetto a quelli della fase più recente e che danno valore al ritorno al Città del Tricolore.

Tesser dovrà ritrovare soprattutto continuità all’interno della stessa partita. Attaccare con più uomini può aiutare a mettere pressione alla Sambenedettese, ma servirà attenzione alle coperture: gli ospiti hanno giocatori capaci di sfruttare gli spazi tra centrocampo e difesa. Gli inserimenti di Portanova e il lavoro degli esterni possono offrire soluzioni senza affidare tutto alle iniziative delle punte.

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Sambenedettese, il successo sul Livorno dà forza alla risalita

La vittoria sulha portato tre punti preziosi e confermato i progressi della. Le reti di Stabile e Nicoli hanno indirizzato l’ultimo incontro già nei primi dodici minuti; nella ripresa i rossoblù hanno conservato il vantaggio dopo il gol degli amaranto. La squadra di Filipporesta nella parte bassa della classifica, ma arriva a Reggio Emilia con risultati recenti più incoraggianti rispetto a quelli degli avversari. La trasferta sarà un’occasione per dare continuità al successo del Riviera delle Palme.

L’equilibrio difensivo rimane uno degli aspetti da migliorare. Le diciotto reti incassate nelle prime undici giornate hanno pesato sul rendimento complessivo, mentre i sedici gol segnati mostrano una produzione offensiva significativa. Per gli ospiti sarà importante sostenere Stabile senza allungarsi, mantenendo vicini i due mediani e la linea arretrata.

Le probabili formazioni di Reggiana-Sambenedettese

Per ladell’ultima uscita. Furlan dovrebbe difendere la porta, con Battistini, Quaranta e Bonetti nel terzetto arretrato. Rover e Libutti potrebbero occupare le corsie, mentre Cavion, Jónsson e Portanova sono i candidati per il centrocampo. Davanti, Girma e Šipoš rappresentano una possibile coppia di partenza. L’assetto resta da verificare in base alle scelte definitive di Tesser.

La Sambenedettese potrebbe ripartire dal 4-2-3-1 utilizzato contro il Livorno. Davanti a Krapikas sono attesi Zini, Pezzola, Camigliano e Nicoli. Piccoli e Touré dovrebbero presidiare la mediana, con Tunjov, Candellori e Sgarbi alle spalle di Stabile. Si tratta di un’ipotesi di continuità con l’undici dell’ultimo turno, in attesa delle indicazioni definitive di D’Alesio.

REGGIANA (3-5-2): Furlan; Battistini, Quaranta, Bonetti; Rover, Cavion, Jónsson, Portanova, Libutti; Girma, Šipoš. Allenatore: Attilio Tesser.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Krapikas; Zini, Pezzola, Camigliano, Nicoli; Piccoli, Touré; Tunjov, Candellori, Sgarbi; Stabile. Allenatore: Filippo D’Alesio.