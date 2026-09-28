Nella prima giornata di Nations League Repubblica Ceca ed Inghilterra hanno perso, rispettivamente contro la Croazia e la Spagna. I cechi sono stati sconfitti in casa per 1-2, mentre gli inglesi sono stati battuti dalla Spagna per 2-3 nella notte di Wembley. Le due compagini, martedì 29 settembre 2026, hanno la possibilità di rifarsi alla Fortuna Arena di Praga. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Tuchel, tecnico degli inglesi, ha probabilmente più rimpianti rispetto al suo collega Denia, allenatore della Repubblica Ceca. Il match contro le Furie Rosse spagnole aveva visto la squadra di casa passare in vantaggio, grazie alle reti di Gordon e Kane. In ogni caso il tempo per intervenire è stato poco. Denia deve soprattutto capire se potrà utilizzare Karabec, uscito acciaccato nella prima giornata, mentre Tuchel può approfittare della seconda partita ravvicinata per modificare qualcosa nell'undici iniziale. Prima che inizi la partita, puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi previsti in giornata: VAI SU GOLDBET E SCOPRI QUALI EVENTI SONO DISPONIBILI LIVE, ENTRA SU LOTTOMATICA E CONSULTA LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO oppure APRI VINCITÙ E SCEGLI TRA GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Repubblica Ceca-Inghilterra in TV: dove seguire la partita di Praga

Karabec aveva rimesso tutto in equilibrio, poi la Croazia ha rovinato l'esordio di Denia

Per seguiredall'inizio alla fine l'appuntamento è su. La partita della seconda giornata di Nations League è in programma, alla Fortuna Arena di Praga. Nello stesso orarioproporrà anche, dedicata alle partite che si disputano in contemporanea. Chi è interessato esclusivamente alla sfida tra cechi e inglesi potrà invece scegliere il canale 251 e seguire tutti i novanta minuti. La diretta sarà disponibile anche in. Gli abbonati Sky potranno utilizzaresu smartphone, tablet e computer, mentre attraversosarà possibile vedere la gara sui dispositivi compatibili con l'offerta Sport.La prima partita della nuovaha lasciato qualche rimpianto. Dopo essere passata in svantaggio contro la, la squadra di Denia era riuscita a trovare il pareggio con, prima di subire il definitivo 1-2. Il risultato non ha premiato i cechi, ma il nuovo commissario tecnico ha comunque apprezzato diversi aspetti della prestazione. Adesso la difficoltà principale è recuperare in pochissimo tempo energie e giocatori.

Karabec, in forza allo Sparta Praga, è proprio uno dei calciatori da valutare dopo il problema accusato contro la Croazia. Le assenze accumulate già prima dell'inizio della Nations League hanno ridotto le possibilità di scelta, soprattutto in difesa, dove Denia deve fare a meno di alcuni elementi importanti. Il riferimento offensivo rimane Adam Hložek, bomber dell'Hoffenheim, mentre Pavel Šulc può muoversi alle sue spalle e cercare gli spazi tra le linee. Coufal garantisce invece esperienza a una retroguardia che contro l'Inghilterra sarà chiamata a sopportare una pressione inevitabilmente maggiore.

Praga, Repubblica Ceca - 31 marzo: Adam Karabec della Repubblica Ceca viene contrastato da Alexander Bah della Danimarca durante la partita dei playoff a eliminazione diretta delle qualificazioni europee ai Mondiali FIFA 2026 tra Repubblica Ceca e Danimarca all’EPET ARENA il 31 marzo 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

Due gol alla Spagna non sono bastati: Tuchel cerca più equilibrio senza rinunciare a Kane

Per l'la prima giornata è stata ancora più movimentata. Laha vinto 3-2 a Wembley al termine di una partita nella quale gli inglesi erano comunque riusciti a trovare due volte la porta. Harry Kane rimane il punto fermo dell'attacco e dovrebbe essere confermato anche a Praga. Intorno a lui Tuchel ha invece diverse possibilità per modificare qualcosa, soprattutto considerando il poco tempo trascorso dalla sfida con gli spagnoli.

Saka e Bellingham restano due riferimenti difficilmente rinunciabili, mentre Rogers e Gordon si giocano spazio alle loro spalle. Anche la mediana può cambiare, con Garner, Scott, Anderson e Lewis-Skelly coinvolti nelle valutazioni del commissario tecnico. Il problema principale emerso nell'ultimo periodo riguarda però la fase difensiva. L'Inghilterra continua a creare occasioni, ma concede con una frequenza superiore rispetto ai primi mesi della gestione Tuchel. A Praga servirà maggiore attenzione soprattutto quando la Repubblica Ceca riuscirà a recuperare il pallone e ripartire.

Londra, Inghilterra - 26 settembre: Harry Kane dell’Inghilterra calcia e sbaglia un rigore durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Coufal può spingere, ma dalla sua parte passa Saka: una fascia può pesare parecchio

Una delle zone da seguire sarà quella occupata da. Coufal è importante per la Repubblica Ceca anche quando la squadra deve accompagnare l'azione. Spingere con continuità contro Saka comporta però un rischio evidente: ogni pallone perso può lasciare spazio all'esterno inglese per attaccare immediatamente la profondità.

Denia dovrà trovare un equilibrio anche per permettere a Šulc di rimanere vicino a Hložek. Se i cechi saranno costretti ad abbassarsi troppo, il centravanti rischierà di rimanere isolato. Dall'altra parte l'Inghilterra dovrà evitare di trasformare il possesso in una circolazione troppo lenta. Bellingham può diventare importante proprio per rompere le linee ceche con i suoi inserimenti e creare spazio attorno a Kane.

Caricamento post Instagram...

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Inghilterra

Ladovrebbe conservare ilutilizzato da Denia. Horníček è favorito tra i pali, con, Hranáč, Chaloupek e Sláma a comporre la linea difensiva.dovrebbe partire davanti alla difesa. Al suo fianco può esserci Červ, anche se Král rappresenta un'altra soluzione. Sulla trequarti Šulc sarà uno degli uomini chiamati a collegare centrocampo e attacco, con Hložek riferimento avanzato. Le condizioni di Karabec verranno valutate fino alle ultime ore.

Anche Tuchel dovrebbe partire dal 4-2-3-1. Pickford resta favorito in porta, mentre Alexander-Arnold può entrare nelle rotazioni sulla destra. Konsa e Guéhi sono candidati a giocare al centro. Davanti pochi dubbi sulla presenza di Kane e Saka, con Bellingham alle spalle del centravanti. Gordon e Rogers sono tra le alternative per completare il reparto offensivo.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Horníček; Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma; Sadílek, Červ; Ambros, Šulc, Šubert; Hložek. CT Denia.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Scott, Garner; Saka, Bellingham, Rogers; Kane. CT Tuchel.

Repubblica Ceca-Inghilterra: data, orario e dove vederla

Repubblica Ceca-InghilterraUEFA Nations League 2026/272ªmartedì 29 settembre 202620:45Fortuna Arena, Praga