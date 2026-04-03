Rockets-Jazz Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Rockets-Jazz, match valido la fase conclusiva della regular-season: info partita, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 3 aprile - 10:36

La sfida tra Utah Jazz e Houston Rockets mette di fronte due squadre che, numeri alla mano, stanno vivendo momenti completamente diversi della stagione. I Jazz, con un record di 21 vittorie e 56 sconfitte, sono ormai fuori dalla corsa playoff; i Rockets sono in una posizione decisamente più solida, in piena corsa per la post-season.

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Qui Utah Jazz — La situazione dei Jazz è piuttosto compromessa e le recenti prestazioni lo confermano: arrivano da sette sconfitte consecutive e hanno vinto appena una delle ultime dieci partite. Anche l’ultima uscita è stata negativa, con il ko per 130-117 contro i Denver Nuggets, nonostante buone prove individuali come i 28 punti di Brice Sensabaugh e i 25 di Kyle Filipowski. Il problema principale resta la difesa: nelle ultime 10 partite concedono oltre 128 punti di media, un dato che rende difficile competere.

Qui Houston Rockets — Il record di 47-29 tiene i Rockets pienamente dentro la zona playoff e il momento è positivo: quattro vittorie consecutive e sei successi nelle ultime dieci gare. Nell’ultima partita hanno battuto i Milwaukee Bucks 119-113, mostrando equilibrio offensivo con Reed Sheppard (27 punti), Alperen Sengun (25) e Kevin Durant (19). A differenza degli avversari, Houston abbina un buon attacco a una difesa più affidabile, concedendo circa 110 punti di media nelle ultime gare.