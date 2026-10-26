La rimonta di Napoli ha conservato l’imbattibilità della Roma, che adesso torna all’Olimpico contro il Cagliari per cercare tre punti. Martedì 27 ottobre 2026 alle 20:45 arriva il Cagliari, nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi vogliono dare seguito al proprio percorso nelle prime posizioni, mentre i sardi devono reagire dopo due sconfitte consecutive. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha raggiunto quota diciotto punti grazie al 3-3 del Maradona. Il gruppo di Fabio Pisacane, fermo a tredici, arriva invece dai passi falsi contro Monza e Bologna, nei quali ha incassato complessivamente sei reti senza riuscire a segnare. Una frenata che rende la trasferta nella Capitale un esame importante. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Roma-Cagliari, come seguire la diretta TV e streaming

Roma, l’Olimpico sostiene la corsa dei giallorossi

, con calcio d’inizio alle. Per seguire l’incontro servirà un abbonamento che comprenda la Serie A. La visione sul televisore sarà possibile attraverso l’applicazione DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. Per lo streaming da computer basterà accedere al sito della piattaforma, mentre su smartphone e tablet si potrà utilizzare l’app. Il match non rientra nella programmazione ordinaria di Sky Sport e NOW. Il 3-3 contro il Napoli ha mostrato la capacità della Roma di restare dentro una partita complicata e recuperare il risultato. Dopo otto giornate, il bilancio di cinque vittorie e tre pareggi conferma la continuità della formazione di Gasperini. Anche in casa il rendimento è positivo. I giallorossi hanno battuto, lasciando punti soltanto nel 2-2 contro l’Inter.

Proprio quella partita, affrontata inizialmente con un doppio vantaggio, ricorda quanto sia importante accompagnare la qualità offensiva con una gestione attenta. I diciannove gol realizzati rappresentano una delle risorse principali della Roma. Contro il Cagliari servirà far circolare il pallone con precisione e trovare spazi tra le linee, evitando di trasformare la ricerca del vantaggio in una manovra frettolosa.

NAPOLI, ITALIA - 24 OTTOBRE: Leonardo Balerdi dell'AS Roma festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo Stadio Diego Armando Maradona il 24 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Cagliari, ritrovare il gol dopo due partite senza segnare

Ildeve lasciarsi alle spalle il 4-0 subito a Monza e lo 0-2 interno contro il Bologna. Due risultati che hanno rallentato un avvio di stagione incoraggiante e riportato l’attenzione sulla produzione offensiva. Lesono il dato sul quale Pisacane deve lavorare maggiormente. All’Olimpico non basterà difendere con ordine: per alleggerire la pressione della Roma sarà necessario costruire uscite pulite e accompagnare con più uomini l’azione.

Il rendimento esterno offre comunque un motivo di fiducia. Nelle prime quattro trasferte sono arrivate tre vittorie e una sconfitta. Un bilancio che dimostra come i rossoblù abbiano già saputo affrontare con efficacia partite lontano dalla Sardegna.

La chiave tattica: Roma tra le linee, Cagliari alla ricerca delle ripartenze

Lapotrebbe avere a lungo il controllo del pallone, cercando di allargare il centrocampo sardo attraverso la posizione di. L’ampiezza degli esterni servirà a creare corridoi interni per, chiamati a ricevere alle spalle dei centrocampisti e collegarsi con. Ildovrà evitare che la distanza tra difesa e mediana diventi eccessiva., muovendosi vicino a, può offrire una prima soluzione dopo il recupero del pallone, mentre la velocità dipotrebbe consentire agli ospiti di attaccare gli spazi lasciati dagli esterni romanisti.

Per De Roon e Cristante sarà quindi importante sostenere l’attacco senza perdere il controllo delle seconde palle. Se la Roma riuscirà a recuperare rapidamente il possesso, potrà mantenere il Cagliari lontano dalla propria area; se gli ospiti supereranno la prima pressione, avranno invece la possibilità di trovare campo per ripartire.

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Le probabili formazioni: Cristante in mezzo, Maldini dietro Mendy

Ladovrebbe schierarsi con il, affidando la porta a. Davanti a lui sono attesi, consulle corsie. In mezzo al campo spazio alla coppia, mentreagiranno alle spalle di

Il Cagliari dovrebbe rispondere con il 4-4-1-1. Caprile difenderà la porta, protetto da Zé Pedro, Mina, Rodríguez e Obert. A centrocampo Adopo e Fadera occuperanno le fasce, con Deiola e Romano nella zona centrale. Maldini avrà il compito di collegare i reparti e sostenere l’unica punta Mendy.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano, Fadera; Maldini; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

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