Roma-Inter, quinta giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Diretta Tv e in Streaming Gratis
La quinta giornata di Serie A promette gol e spettacolo. All'Olimpico si affrontano Roma ed Inter in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la vetta della classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Percorso netto fin qui per entrambe. I giallorossi hanno piegato in avvio Fiorentina, Lecce, Atalanta e Torino; i nerazzurri hanno fatto altrettanto contro Monza, Cagliari, Napoli e Udinese. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Roma-Inter in TV e streaming
Roma-Inter si gioca sabato 19 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma ed è valida per il quinto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.
Qui RomaReduce dal 2-0 sul campo del Torino la Roma cerca l'allungo in classifica sull'Inter, appaiata ai giallorossi in vetta a quota 12 punti. La squadra di Gasperini ha inaugurato la stagione nel migliore dei modi, travolgendo nettamente Fiorentina e Lecce e battendo in rimonta l'Atalanta. Rispetto allo scorso anno si nota una compagine ben più rodata, in grado di offendere l'avversario ma anche di saper resistere nei momenti difficili.
Qui InterEscludendo il ko in Europa col Real Madrid, anche l'Inter è imbattuta in campionato. Tuttavia, nonostante il primato in classifica, a preoccupare Cristian Chivu è il rendimento altalenante dell'estremo difensore Martinez e le performance deficitaria della difesa. Dopo Monza e Cagliari, la Beneamata ha incassato cinque reti contro Napoli e Udinese, non il miglior biglietto da visita per affrontare la Roma.
I precedentiL'Inter per Gasperini è una vera e propria bestia nera, sconfitto nelle ultime dieci sfide. I precedenti recenti disputati all'Olimpico sorridono ampiamente alla compagine nerazzurra, che non perde contro i giallorossi da nove sfide consecutive. L'ultimo squillo dei capitolini contro la Beneamata, davanti al pubblico amico, risale al 2 ottobre 2016.
Roma-Inter, probabili formazioniROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Martínez. Allenatore: Cristian Chivu
Roma-Inter: data, orario e canali
- Partita: Roma-Inter
- Competizione: Serie A 2026/2027
- Giornata: Quinta giornata
- Data: Sabato 19 settembre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Olimpico di Roma
- Diretta TV: Dazn
- Diretta streaming ufficiale: Dazn
© RIPRODUZIONE RISERVATA