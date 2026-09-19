La quinta giornata di Serie A promette gol e spettacolo. All'Olimpico si affrontano Roma ed Inter in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la vetta della classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Percorso netto fin qui per entrambe. I giallorossi hanno piegato in avvio Fiorentina, Lecce, Atalanta e Torino; i nerazzurri hanno fatto altrettanto contro Monza, Cagliari, Napoli e Udinese. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Roma-Inter in TV e streaming

Roma-Inter si gioca sabato 19 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma ed è valida per il quinto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Roma

Qui Inter

I precedenti

Roma-Inter, probabili formazioni

Reduce dalsul campo dellacerca l'allungo insull', appaiata ai giallorossi in vetta a quota 12 punti. La squadra diha inaugurato la stagione nel migliore dei modi, travolgendo nettamentee battendo in rimonta l'. Rispetto allo scorso anno si nota una compagine ben più rodata, in grado di offendere l'avversario ma anche di saper resistere nei momenti difficili.Escludendo il ko incol, anche l'in campionato. Tuttavia, nonostante il primato in classifica, a preoccupare Cristianè il rendimento altalenante dell'estremo difensoree le performance deficitaria della difesa. Dopo, la Beneamata ha incassato cinque reti contro, non il miglior biglietto da visita per affrontare laL'perè una vera e propria bestia nera, sconfitto nelle ultime dieci sfide. I precedenti recenti disputati all'Olimpico sorridono ampiamente alla compagine nerazzurra, che non perde contro i giallorossi da nove sfide consecutive. L'ultimo squillo dei capitolini contro la Beneamata, davanti al pubblico amico, risale al 2 ottobre 2016.: Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Martínez. Allenatore: Cristian Chivu

Roma-Inter: data, orario e canali