La Copa Sudamericana entra nella sua fase decisiva e propone un derby tutto brasiliano nei quarti di finale: Santos e Atlético Mineiro si affrontano nell'andata mercoledì 9 settembre 2026, con calcio d'inizio alle 22:00 ora locale all'Estádio Urbano Caldeira. Una sfida tra due delle principali candidate alla vittoria finale, con il Santos che proverà a sfruttare il fattore campo dopo il successo per 1-0 nell'ultimo confronto diretto dell'11 aprile. L'Atlético Mineiro, invece, arriva forte del secondo posto conquistato nella precedente edizione, persa in finale contro il Lanús ai rigori. Le statistiche indicano un confronto equilibrato e potenzialmente avaro di gol. VEDI SANTOS-ATLETICO MG IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Santos arriva ai quarti dopo il successo esterno per 3-2 contro l'Internacional del 6 settembre. Nelle ultime cinque partite ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con una media di 1.0 gol segnati e 1.2 subiti. In Copa Sudamericana il bilancio è di quattro vittorie, cinque pareggi e una sconfitta, con 1.8 gol realizzati e 1.0 incassati a partita. L'Atlético Mineiro ha invece quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte nel torneo, con 1.4 gol segnati e 1.0 subiti. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI SANTOS-ATLETICO MG. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Santos-Atlético Mineiro in diretta TV e streaming

Santos-Atlético Mineiro non sarà trasmessa in diretta TV italiana. La partita è in programma mercoledì 9 settembre 2026 alle 22:00 ora locale all'Estádio Urbano Caldeira.

Per lo streaming della partita è possibile verificare la disponibilità sulle piattaforme autorizzate che trasmettono la Copa Sudamericana nella propria area geografica.

Come accedere allo streaming di Santos-Atlético Mineiro

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Santos-Atlético Mineiro: data, orario e informazioni sulla partita

Santos e Atlético Mineiro si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Copa Sudamericana mercoledì 9 settembre 2026. Il match si disputa all'Estádio Urbano Caldeira.

Partita: Santos-Atlético Mineiro

Competizione: Copa Sudamericana, quarti di finale

Data: mercoledì 9 settembre 2026

Orario: 22:00 ora locale

Stadio: Estádio Urbano Caldeira

Diretta TV: non disponibile in Italia

Streaming verificato: piattaforme autorizzate disponibili nel proprio territorio

Qui Santos

Il Santos arriva all'appuntamento europeo con fiducia dopo il 3-2 conquistato sul campo dell'Internacional. La squadra ha dimostrato di saper reagire anche senza Neymar, la cui assenza rappresenta inevitabilmente un problema per l'attacco. Il rendimento in Sudamericana resta comunque molto positivo, con quattro vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta. Il fattore campo potrebbe diventare decisivo, soprattutto considerando che il Santos ha già superato l'Atlético Mineiro nell'ultimo confronto diretto.

Qui Atlético Mineiro

L'Atlético Mineiro si presenta al quarto di finale dopo la sconfitta per 2-0 contro il São Paulo, risultato che ha interrotto una lunga striscia positiva. Il rendimento continentale resta però convincente e la squadra può contare sull'esperienza maturata nella precedente edizione, chiusa al secondo posto. Bernard è il principale riferimento offensivo in Sudamericana, con tre gol realizzati nella competizione, mentre Victor Hugo ha già segnato quattro volte in campionato dopo il rientro dall'infortunio.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe essere decisa dalla capacità delle due squadre di non concedere spazi. I numeri suggeriscono infatti un confronto equilibrato e con pochi gol, soprattutto considerando il rendimento difensivo dell'Atlético Mineiro e i recenti risultati del Santos tra le mura amiche. Il Santos dovrà fare i conti con l'assenza di Neymar, mentre gli ospiti potrebbero puntare sulla maggiore solidità e sull'esperienza internazionale. In un confronto su 180 minuti, evitare di subire gol potrebbe essere importante quanto riuscire a segnare.

Probabili formazioni di Santos-Atlético Mineiro

Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres, Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo; Rollheiser, Caballero, Gabigol.

Atlético Mineiro (3-4-2-1): Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Renan Lodi; Alexsander, Kevin Castaño, Alan Franco, Victor Hugo; Bernard, Cuello; Reinier.