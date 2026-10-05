Lo 0-0 dell'andata ha lasciato tutto aperto. La Scozia arriva dalla vittoria di Skopje, la Slovenia deve invece reagire dopo il 2-1 subito contro la Svizzera
Scozia-Slovenia vale molto più dei tre punti messi in palio lunedì 6 ottobre 2026 alle 20:45. Ad Hampden Park si presentano infatti due nazionali arrivate alla quarta giornata del Gruppo B1 con quattro punti ciascuna, una situazione che trasforma il confronto di Glasgow in un passaggio importante nella corsa alle prime posizioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La Scozia ha appena trovato la prima vittoria della gestione Pocognoli battendo 2-0 la Macedonia del Nord, con le reti di Bowie e McGinn, e può sfruttare immediatamente un'altra occasione per cambiare passo. La Slovenia deve invece reagire al 2-1 subito contro la Svizzera. All'andata nessuna delle due era riuscita a trovare il gol: lo 0-0 ha lasciato aperto un confronto che adesso può incidere molto di più sulla classifica. Se vuoi ampliare la scelta prima del calcio d’inizio, puoi verificare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: CONSULTA LE DIRETTE IN PROGRAMMA SU GOLDBET, SCOPRI IL PALINSESTO LIVE SU LOTTOMATICA oppure GUARDA GLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Scozia-Slovenia in streaming: come seguire la partitaScozia-Slovenia si giocherà lunedì 6 ottobre 2026 alle ore 20:45 ad Hampden Park di Glasgow. In Italia la partita rientra nella programmazione di Sky Sport, ma non è prevista una trasmissione integrale su un canale dedicato. La sfida sarà disponibile attraverso Diretta Gol su Sky Sport Calcio, canale 202. La formula permette di seguire contemporaneamente gli incontri disputati nella stessa fascia oraria, passando da un campo all'altro in occasione di gol, azioni pericolose e altri momenti rilevanti.
Questo significa che Scozia-Slovenia sarà visibile all'interno del collegamento multiplo, ma non integralmente dal primo all'ultimo minuto. Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming su NOW, utilizzando il pass che comprende la programmazione sportiva di Sky. Gli abbonati potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire il collegamento da smartphone, tablet e computer.
Il 2-0 di Skopje ha cambiato l'umore della ScoziaLa vittoria contro la Macedonia del Nord è arrivata nel momento giusto per la Scozia. Dopo il difficile avvio della nuova gestione tecnica, la squadra di Sébastien Pocognoli ha conquistato a Skopje il primo successo della sua Nations League. Il 2-0 ha portato gli scozzesi a quota quattro punti e soprattutto ha permesso alla squadra di lasciarsi alle spalle la precedente sconfitta contro la Svizzera. Adesso cambia anche il tipo di partita. A Glasgow la Scozia avrà il sostegno di Hampden Park e incontrerà una diretta concorrente nella corsa alle prime posizioni. La possibilità è concreta: vincere significherebbe salire a sette punti e soprattutto staccare proprio una Slovenia che fino a questo momento ha seguito un percorso quasi identico.
Slovenia a Glasgow con un'occasione da recuperareAnche la Slovenia ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate, ma arriva all'appuntamento con sensazioni differenti. Contro la Svizzera la formazione di Boštjan Cesar aveva trovato immediatamente il vantaggio grazie a Žan Vipotnik, senza però riuscire a difenderlo fino alla fine. Gli svizzeri hanno ribaltato la partita e si sono imposti 2-1. La trasferta di Glasgow offre quindi un'occasione immediata per recuperare quanto lasciato per strada nell'ultima giornata. Gli sloveni possono affidarsi a una struttura consolidata e alla presenza di Jan Oblak, ma servirà soprattutto maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti. In una classifica così corta, un'altra sconfitta rischierebbe di creare un primo distacco importante dalla zona alta.
Gilmour contro Lovrić: il centrocampo può decidere il ritmo: la chiave tatticaLo 0-0 dell'andata suggerisce una partita nella quale gli equilibri potrebbero avere nuovamente un peso importante. La Scozia proverà a sfruttare la qualità di Gilmour e Ferguson nella costruzione, lasciando a McGinn maggiore libertà nell'accompagnare l'azione offensiva. Sugli esterni, Robertson e Gannon-Doak possono invece offrire due soluzioni molto differenti per attaccare la Slovenia. La squadra di Cesar dovrà evitare di concedere campo soprattutto nelle transizioni. Lovrić può diventare uno degli uomini incaricati di collegare centrocampo e attacco, mentre Vipotnik rappresenta il riferimento centrale dopo essere già andato a segno contro la Svizzera. Con due squadre appaiate in classifica e reduci da un primo confronto terminato senza reti, anche il primo gol potrebbe cambiare radicalmente lo sviluppo della gara.
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Robertson spinge a sinistra, la Slovenia riparte da Oblak e Vipotnik: le probabili formazioniPocognoli dovrebbe confermare Gunn tra i pali, con Welsh, Hendry e Binks nel reparto arretrato. Gannon-Doak e Robertson possono occupare le corsie, mentre Ferguson e Gilmour agiranno centralmente. McGinn dovrebbe muoversi alle spalle della coppia McBurnie-Bowie.
La Slovenia dovrebbe invece affidarsi a Oblak in porta, protetto da una linea nella quale troveranno spazio Karničnik, Drkušić, Bijol, Zec e Janža. Matko, Zabukovnik e Lovrić saranno chiamati a sostenere la coppia offensiva composta da Sturm e Vipotnik.
Scozia (3-4-1-2): Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Gannon-Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn; McBurnie, Bowie. Ct Pocognoli.
Slovenia (5-3-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Zec, Janža; Matko, Zabukovnik, Lovrić; Sturm, Vipotnik. Ct Cesar.
Scozia-Slovenia: data, orario e dove vederla
- Partita: Scozia-Slovenia
- Competizione: UEFA Nations League 2026/2027
- Lega: B
- Gruppo: 1
- Giornata: quarta
- Data: lunedì 6 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Hampden Park, Glasgow
- Diretta TV: Diretta Gol Sky Sport Calcio (202)
- Diretta streaming: NOW e Sky Go
- Diretta integrale dedicata: non prevista
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