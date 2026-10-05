Scozia-Slovenia vale molto più dei tre punti messi in palio lunedì 6 ottobre 2026 alle 20:45. Ad Hampden Park si presentano infatti due nazionali arrivate alla quarta giornata del Gruppo B1 con quattro punti ciascuna, una situazione che trasforma il confronto di Glasgow in un passaggio importante nella corsa alle prime posizioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Scozia ha appena trovato la prima vittoria della gestione Pocognoli battendo 2-0 la Macedonia del Nord, con le reti di Bowie e McGinn, e può sfruttare immediatamente un'altra occasione per cambiare passo. La Slovenia deve invece reagire al 2-1 subito contro la Svizzera. All'andata nessuna delle due era riuscita a trovare il gol: lo 0-0 ha lasciato aperto un confronto che adesso può incidere molto di più sulla classifica. Se vuoi ampliare la scelta prima del calcio d’inizio, puoi verificare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: CONSULTA LE DIRETTE IN PROGRAMMA SU GOLDBET, SCOPRI IL PALINSESTO LIVE SU LOTTOMATICA oppure GUARDA GLI EVENTI SPORTIVI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Scozia-Slovenia in streaming: come seguire la partita

ad Hampden Park di Glasgow. In Italia la partita rientra nella programmazione di, ma non è prevista una trasmissione integrale su un canale dedicato. La sfida sarà disponibile attraverso. La formula permette di seguire contemporaneamente gli incontri disputati nella stessa fascia oraria, passando da un campo all'altro in occasione di gol, azioni pericolose e altri momenti rilevanti.

Questo significa che Scozia-Slovenia sarà visibile all'interno del collegamento multiplo, ma non integralmente dal primo all'ultimo minuto. Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming su NOW, utilizzando il pass che comprende la programmazione sportiva di Sky. Gli abbonati potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire il collegamento da smartphone, tablet e computer.

Il 2-0 di Skopje ha cambiato l'umore della Scozia

La vittoria contro laè arrivata nel momento giusto per la. Dopo il difficile avvio della nuova gestione tecnica, la squadra di Sébastien Pocognoli ha conquistato a Skopje il primo successo della sua Nations League. Ilha portato gli scozzesi a quota quattro punti e soprattutto ha permesso alla squadra di lasciarsi alle spalle la precedente sconfitta contro la Svizzera. Adesso cambia anche il tipo di partita. Ala Scozia avrà il sostegno di Hampden Park e incontrerà una diretta concorrente nella corsa alle prime posizioni. La possibilità è concreta: vincere significherebbe salire a sette punti e soprattutto staccare proprio una Slovenia che fino a questo momento ha seguito un percorso quasi identico.

LUBIANA, SLOVENIA - 5 SETTEMBRE: Zan Vipotnik della Slovenia in azione durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Slovenia e Svezia allo Stozice Stadium il 5 settembre 2025 a Lubiana, Slovenia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Slovenia a Glasgow con un'occasione da recuperare

Gilmour contro Lovrić: il centrocampo può decidere il ritmo: la chiave tattica

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Robertson spinge a sinistra, la Slovenia riparte da Oblak e Vipotnik: le probabili formazioni

Anche laha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate, ma arriva all'appuntamento con sensazioni differenti. Contro lala formazione di Boštjanaveva trovato immediatamente il vantaggio grazie a, senza però riuscire a difenderlo fino alla fine. Gli svizzeri hanno ribaltato la partita e si sono imposti 2-1. La trasferta dioffre quindi un'occasione immediata per recuperare quanto lasciato per strada nell'ultima giornata. Gli sloveni possono affidarsi a una struttura consolidata e alla presenza di, ma servirà soprattutto maggiore continuità nell'arco dei novanta minuti. In una classifica così corta, un'altra sconfitta rischierebbe di creare un primo distacco importante dalla zona alta.Losuggerisce una partita nella quale gli equilibri potrebbero avere nuovamente un peso importante. Laproverà a sfruttare la qualità die Ferguson nella costruzione, lasciando a McGinn maggiore libertà nell'accompagnare l'azione offensiva. Sugli esterni, Robertson e Gannon-Doak possono invece offrire due soluzioni molto differenti per attaccare la Slovenia. La squadra didovrà evitare di concedere campo soprattutto nelle transizioni.può diventare uno degli uomini incaricati di collegare centrocampo e attacco, mentre Vipotnik rappresenta il riferimento centrale dopo essere già andato a segno contro la Svizzera. Con due squadre appaiate in classifica e reduci da un primo confronto terminato senza reti, anche il primo gol potrebbe cambiare radicalmente lo sviluppo della gara.dovrebbe confermaretra i pali, con Welsh, Hendry e Binks nel reparto arretrato. Gannon-Doak e Robertson possono occupare le corsie, mentre Ferguson eagiranno centralmente. McGinn dovrebbe muoversi alle spalle della coppia McBurnie-Bowie.

La Slovenia dovrebbe invece affidarsi a Oblak in porta, protetto da una linea nella quale troveranno spazio Karničnik, Drkušić, Bijol, Zec e Janža. Matko, Zabukovnik e Lovrić saranno chiamati a sostenere la coppia offensiva composta da Sturm e Vipotnik.

Scozia (3-4-1-2): Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Gannon-Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn; McBurnie, Bowie. Ct Pocognoli.

Slovenia (5-3-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Zec, Janža; Matko, Zabukovnik, Lovrić; Sturm, Vipotnik. Ct Cesar.

Scozia-Slovenia: data, orario e dove vederla