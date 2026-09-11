Sette punti possono significare poco dopo quattro giornate. A Siviglia, dopo stagioni trascorse soprattutto a guardarsi alle spalle, hanno però un sapore diverso. Siviglia-Valencia si gioca venerdì 11 settembre alle 21:00 e offre agli andalusi la possibilità di affacciarsi per una notte ancora più in alto nella classifica della Liga.GUARDA SIVIGLIA-VALENCIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Dall'altra parte arriva una squadra che sta vivendo l'esatto contrario. Il Valencia è ancora senza vittorie, ha raccolto appena un punto, segnato una sola rete e ne ha già incassate nove. L'ultima fotografia è la più dura: 0-5 contro il Barcellona a Mestalla. In vista del calcio d’inizio di Siviglia-Valencia è possibile dare uno sguardo anche ai palinsesti dei diversi operatori sportivi. GOLDBET PROPONE UNA SEZIONE DEDICATA AGLI EVENTI DISPONIBILI LIVE, mentre LOTTOMATICA CONSENTE DI CONSULTARE LE DIRETTE INSERITE NEL PROPRIO PALINSESTO. Su VINCITÙ È INVECE POSSIBILE CERCARE SIVIGLIA-VALENCIA E CONTROLLARE L’EVENTUALE DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING. La presenza della partita e le relative modalità di visione vanno verificate a ridosso dell'inizio dell'incontro.

Il venerdì della Liga passa dal Sánchez-Pizjuán: dove vederla

Il programma del venerdì sera della Liga porta al Ramón Sánchez-Pizjuán, dove Siviglia-Valencia andrà in scena venerdì 11 settembre alle 21:00. In Italia l'incontro sarà trasmesso da DAZN, piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato spagnolo e che permetterà quindi di seguire integralmente la sfida della quinta giornata. Gli abbonati potranno vedere la partita in diretta TV attraverso l'app di DAZN disponibile sulle smart TV e sui dispositivi compatibili collegati al televisore. Per chi preferisce lo streaming, la stessa diretta sarà accessibile tramite DAZN da computer, smartphone e tablet, effettuando l'accesso con il proprio account.

Come accedere allo streaming di Siviglia-Valencia

Per cercare Siviglia-Valencia nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Liga; cercare Siviglia-Valencia tra le partite di venerdì 11 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Siviglia-Valencia: data, orario e informazioni

Partita: Siviglia-Valencia

Competizione: Liga 2026/27

Giornata: 5ª

Data: venerdì 11 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia

Diretta TV/streaming: DAZN

BILBAO, SPAGNA - 22 AGOSTO: Yuri Berchiche dell’Athletic Bilbao viene contrastato da Miguel Ángel Sierra del Siviglia durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Athletic Club e Sevilla FC, disputata all’Estadio de San Mamés il 22 agosto 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Sette punti e una sensazione che a Nervión mancava da tempo

Il

aveva cominciato con due vittorie consecutive:

e soprattutto

. L'Atlético Madrid ha poi interrotto la serie imponendosi 3-1 al Sánchez-Pizjuán, ma la risposta è arrivata immediatamente.

L'

vale infatti più del singolo punto. Gli andalusi hanno giocato in inferiorità numerica dal 56' per l'espulsione di

e sono riusciti comunque a passare in vantaggio con

, prima di essere raggiunti.

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sette gol segnati e sei subiti. Non sono numeri da squadra perfetta, ma raccontano un Siviglia che ha finalmente ricominciato a produrre risultati senza vivere ogni giornata con l'angoscia delle zone basse. Ed è probabilmente questa la prima vera novità della stagione.

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Dallo 0-5 di Mestalla a una trasferta che pesa già tantissimo

Per il Valencia il calendario non concede invece tempo per assorbire il colpo.

La squadra di

si presenta al Sánchez-Pizjuán da ultima in classifica e con un dato particolarmente pesante:

.

Il problema non riguarda soltanto la fase offensiva. Le

A complicare il quadro c'è un'infermeria affollatissima. Diakhaby si è fermato per un problema muscolare e si aggiunge a una lista che comprende, tra gli altri, Sergi Canós, Guido Rodríguez, Umar Sadiq, Copete, Luis Rioja, Diego López e Foulquier. Corberán deve quindi ricostruire certezze mentre continua a perdere alternative. Il primo obiettivo a Siviglia sarà probabilmente molto semplice: restare dentro la partita.

La chiave tattica: il Siviglia dovrà aprire una partita che il Valencia proverà a chiudere

La partita può nascere da un contrasto piuttosto netto. Il Siviglia ha interesse ad aumentare ritmo e ampiezza; il Valencia a restringere campo e numero di situazioni da difendere. Luis García dovrebbe chiedere ai suoi di costruire con pazienza, ma senza trasformare il possesso in una circolazione sterile. Il problema principale sarà superare la prima linea valenciana e arrivare velocemente alle spalle dei centrocampisti. È lì che Guridi può diventare uno dei giocatori determinanti: ricevendo tra le linee può costringere un centrale ad abbandonare la posizione oppure obbligare Pepelu e compagni ad abbassarsi ulteriormente.

Anche Ejuke può rappresentare una chiave. Se il Valencia difenderà effettivamente con cinque uomini, il Siviglia dovrà evitare di congestionare continuamente il centro e cercare l'uno contro uno esterno. Suazo può accompagnare l'azione da sinistra e creare superiorità, mentre dalla parte opposta le sovrapposizioni possono servire ad allargare una linea difensiva che Corberán vorrà mantenere il più stretta possibile. La presenza di Stassin offre inoltre un riferimento dentro l'area. Non soltanto per concludere: i suoi movimenti possono trascinare un centrale e aprire corridoi per gli inserimenti dei centrocampisti. Contro una difesa numerosa, attaccare l'area con un solo uomo faciliterebbe enormemente il lavoro del Valencia.

Gli ospiti cercheranno invece di sopravvivere alla pressione e trasformare i recuperi in transizioni immediate. Non avrebbe molto senso provare a contendere al Siviglia il controllo territoriale per lunghi tratti. Più realistico aspettare, sporcare le linee di passaggio interne e attaccare lo spazio quando i terzini andalusi saranno avanzati.

LA CORUÑA, SPAGNA - 30 AGOSTO: (NOTA DEI REDATTORI: foto scattata con una fotocamera remota posizionata dietro la porta) Umar Sadiq del Valencia CF festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RC Deportivo de A Coruña e Valencia CF, disputata all’Abanca-Riazor il 30 agosto 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Le probabili formazioni: Castrín prende il posto di Sangante

Luis García può partire da una difesa a quattro con

sulle corsie e Castrín accanto a Kike Salas. Agoumé dovrebbe occuparsi soprattutto della prima costruzione, mentre Fofana può garantirgli corsa e copertura. Più avanti Guridi avrà libertà di muoversi tra centrocampo e trequarti, con Sierra ed Ejuke chiamati ad allargare la difesa valenciana. Stassin è in corsa per guidare l'attacco.

Molto diversa l'idea del Valencia. Corberán può proteggere Dimitrievski con cinque uomini, chiedendo agli esterni di abbassarsi rapidamente quando il Siviglia consolida il possesso. Guerra e Ugrinic dovranno sostenere un centrocampo chiamato soprattutto a schermare le ricezioni interne degli andalusi. Davanti Danjuma può essere utilizzato come riferimento mobile, cercando campo alle spalle della linea sivigliana quando i padroni di casa alzeranno il baricentro.

SIVIGLIA: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Sierra, Guridi, Ejuke; Stassin. Allenatore: Luis García.

VALENCIA: Dimitrievski; Maffeo, Arnau Martínez, Tárrega, Pepelu, Vázquez; Sato, Ugrinic, Javi Guerra, Elliott; Danjuma. Allenatore: Corberán.