Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

L'inizio di stagione del Barcellona ha lanciato importanti segnali su quello che potrebbe essere l'inizio di una grande annata per gli uomini di Hansi Flick. Cinque vittorie in cinque gare per i blaugrana, di cui quattro arrivando a segnare ben cinque reti a partita. Una macchina da gol al momento inarrestabile, che può contare su una rosa di altissimo livello e, soprattutto, su una doppia soluzione in quasi tutti i ruoli.

Un doppio Barça per Flick

Non sarà l'di Mikel Arteta, che ha a disposizione praticamente tre soluzioni (di alto livello) per ogni ruolo, ma la profondità della rosa deldi certo non può essere assolutamente invidiosa dei Gunners. Per unche punta in alto sia sul fronte nazionale che sul fronte continentale, avere una rosa lunga o, come fatto da Flick, sperimentare diverse soluzioni per riuscire ad avere una copertura massima su ogni reparto è praticamente un must.

Ecco perché, alla formazione titolare, i blaugrana hanno accanto un'eventuale alternativa in grado di sopperire ad una grossa assenza. Ragion per cui, il doppio Barcellona di Flick suona attualmente così: Joan Garcia/Livakovic per la porta; Koundé/Eric Garcia, Cubarsi/Eric Garcia(autentico jolly), Gerard Martin/Christensen, Espart/Cancelo per la retroguardia difensiva; Rodri/Bernal, Pedri/Gavi a centrocampo; Fermin Lopez/Dani Olmo sulla trequarti; Yamal/Bisiwu, Raphinha/Gabriel Jesus e Gordon/Adeyemi a completare l'attacco.

BARCELLONA, SPAGNA - 09 SETTEMBRE: Hansi Flick, manager del FC Barcelona, ​​gesticola durante la partita MD1 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra il FC Barcelona e il Feyenoord al Camp Nou il 09 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Dando un'occhiata alla squadra, quasi tutti i ruoli del campo sembrerebbero coperti da un sostituto di livello. Tutti tranne Lamine Yamal. La stella spagnola, infatti, a causa anche dell'infortunio di Roony - il quale ne avrà per le lunghe a causa di una rottura parziale del legamento crociato - non gode in questo momento di un sostituto naturale nel suo ruolo, tuttavia, in caso di allarme potrebbe essere impiegato il giovane Bisiwu. Per il resto, la corazzata catalana sembra essere davvero una squadra capace di affrontare una stagione, che si prevede ricca di grandi appuntamenti.

Il rebus del numero 9

ha fatto di necessità virtù. È ormai storia nota la grande telenovela estiva targata Julian Alvarez , terminata nel peggiore dei modi, con l'Araña "costretta" a rimanere nella capitale nonostante la dichiarata volontà di voler cambiar aria per inseguire un sogno chiamato

Una situazione che ha tenuto banco in Spagna per mesi e che, a causa del muro Atletico - che ha scelto di non scendere a compromessi rifiutando un'apparentemente allettante offerta di 100 milioni - ha costretto la dirigenza catalana a correre ai ripari prendendo sul finire della finestra estiva Gabriel Jesus, ormai fuori dal progetto Arsenal.

Eppure lo spirito di adattamento di, ritrovatosi senza un numero 9 dopo le partenze di(al PSG) e(volato negli States), ha permesso la nascita di un esperimento ben riuscito: Raphinha falso 9. Una soluzione figlia del caso ma che si sta rivelando un autentico successo: ben 8 gol e 1 assist nelle prime 5 uscite stagionali per il brasiliano. Il rendimento di Raphinha sta davvero stupendo tutti e, nel caso in cui servisse un sostituto o un'altra soluzione,avrebbe comunque a disposizione l'altro brasiliano,, già a segno nel 5-1 rifilato al Feyenoord in Champions League.

Insomma, per una stagione all'interno della quale ogni dettaglio può decidere un titolo, avere un'alternativa o una soluzione in più da adottare può davvero fare la differenza e, a giudicare dalle prime risposte degli uomini di Flick, il Barça sembra pronto e al completo.