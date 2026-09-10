Il legame familiare di Joao Cancelo con lo Sporting: è il club del cuore della moglie e della figlia
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Pur non avendo mai vestito la maglia dello Sporting, il club di Lisbona occupa un posto speciale all'interno della famiglia di Joao Cancelo. A rivelarlo è stato lo stesso terzino portoghese, reduce dalla prima vittoria europea stagionale con il Barcellona, il quale ha spiegato come la squadra biancoverde sia ormai "parte" della sua vita privata.
Joao Cancelo sullo Sporting LisbonaIntervistato ai microfoni di Livemode, subito dopo la vittoria per 5-1 del Barcellona nella prima giornata della League Phase di Champions League contro il Feyenoord, Joao Cancelo ha commentato la sfida che lo attenderà a gennaio 2027 proprio contro lo Sporting Lisbona: "Molti dei miei familiari sono tifosi dello Sporting. Ho avuto il piacere di giocare contro di loro con la maglia del Manchester City e andò bene per noi".
Continuando, il calciatore ex Al-Hilal e Bayern Monaco ha spiegato come il club di Lisbona rappresenti la squadra del cuore di sua moglie e sua figlia: "Contro lo Sporting, spero che andrà bene anche adesso. Sarà un duro colpo per mia moglie e mia figlia, visto che è la loro squadra del cuore".
"Barcellona e Benfica sono i club che da piccolo mi piacevano di più"Nel corso dell'intervista, Joao Cancelo ha poi commentato la sua permanenza a Barcellona affermando: "Sono nel club dove ho sempre voluto essere. Fin da piccolo, è il club che mi è piaciuto di più, oltre al Benfica. È davvero speciale per me".
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