Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Pur non avendo mai vestito la maglia dello Sporting, il club di Lisbona occupa un posto speciale all'interno della famiglia di Joao Cancelo. A rivelarlo è stato lo stesso terzino portoghese, reduce dalla prima vittoria europea stagionale con il Barcellona, il quale ha spiegato come la squadra biancoverde sia ormai "parte" della sua vita privata.

Joao Cancelo sullo Sporting Lisbona

Intervistato ai microfoni di Livemode, subito dopo la vittoria per 5-1 del Barcellona nella prima giornata della League Phase di Champions League contro il Feyenoord,ha commentato la sfida che lo attenderà a gennaio 2027 proprio contro lo Sporting Lisbona: "Molti dei miei familiari sono tifosi dello Sporting. Ho avuto il piacere di giocare contro di loro con la maglia dele andò bene per noi".

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MARZO: Joao Cancelo dell'FC Barcelona osserva il gioco durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou, il 18 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Continuando, il calciatore ex Al-Hilal e Bayern Monaco ha spiegato come il club di Lisbona rappresenti la squadra del cuore di sua moglie e sua figlia: "Contro lo Sporting, spero che andrà bene anche adesso. Sarà un duro colpo per mia moglie e mia figlia, visto che è la loro squadra del cuore".

"Barcellona e Benfica sono i club che da piccolo mi piacevano di più"

CHAMPIONS LEAGUE WIN 🔥 pic.twitter.com/RPuoSoHwdP — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2026

Nel corso dell'intervista,ha poi commentato la sua permanenza aaffermando: "Sono nel club dove ho sempre voluto essere. Fin da piccolo, è il club che mi è piaciuto di più, oltre al. È davvero speciale per me".Infine, il terzino portoghese ha chiuso il suo intervento spendendo parole di grande elogio nei confronti del, sua ex squadra: "Nutro un grande affetto per il Benfica. È stato estremamente importante per la mia crescita. Non dimenticherò mai il Benfica, anche perché era la squadra del cuore di".