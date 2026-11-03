Slavia Praga-Arsenal mette a confronto la necessità dei cechi di risalire la classifica e l’ambizione inglese di consolidare un avvio europeo positivo. La partita si gioca mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00, nella quarta giornata della League Phase di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Entrambe arrivano da un pareggio per 2-2 nell’ultimo turno della competizione: lo Slavia ha rimontato il Fenerbahce a Istanbul, mentre l’Arsenal ha recuperato il Bayern Monaco in trasferta. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Slavia Praga-Arsenal su Sky Sport 254: le indicazioni per la visione

Slavia, il punto di Istanbul riapre la ricerca di continuità

La diretta televisiva disarà disponibile su, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. L’incontro potrà essere seguito anche. Su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda la Champions League. Gli abbonati Sky abilitati alla visione potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet compatibili.Il pareggio sul campo delha interrotto un avvio europeo senza punti. Dopo le sconfitte contro Lens e Sabah, lo Slavia ha trovato una reazione utile per la classifica e per la fiducia di un gruppo che sta facendo esperienza nella competizione. Resta però da migliorare la tenuta complessiva:descrivono una squadra capace di rendersi pericolosa, ma ancora esposta agli errori nei momenti decisivi.

Le cinque reti realizzate contro lo Jablonec offrono indicazioni incoraggianti sul piano offensivo. Suleiman, autore di una doppietta, e Ayaosi, anche lui a segno, si candidano a sostenere Nowak. Trpišovský deve invece valutare Provod, alle prese con un problema muscolare. Domchak dovrebbe sostituire ancora l’infortunato Markovič tra i pali, mentre Chorý resta escluso dalla prima squadra per motivi disciplinari.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 OTTOBRE: Mubarak Suleiman dello SK Slavia Praga osserva durante il riscaldamento prima della partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahce SK e SK Slavia Praha al Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi, il 20 ottobre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Arsenal, Havertz dà slancio alla trasferta europea

La chiave tattica: controllare Ødegaard senza concedere le corsie

Ilha portato l’Arsenal a sette punti, mantenendo i londinesi nelle prime otto posizioni della League Phase. La squadra di Arteta ha mostrato capacità di reagire e di cercare il risultato anche su un campo impegnativo. Il successivo, firmato da Havertz, aggiunge fiducia alla preparazione della gara di Praga. Per i Gunners sarà importante dare continuità a queste prestazioni, evitando che il divario sulla carta porti a un approccio poco intenso.dovrebbe essere confermato al centro dell’attacco.sono attesi sulla trequarti, conper completare il reparto. Rice, fresco di rinnovo , e Bruno Guimarães restano le prime opzioni davanti alla difesa.Ilpotrebbe trasformarsi in una linea a cinque quando l’Arsenal avrà il possesso. Sarà importante che i cechi non arretrino troppo presto: lasciare tempo a Rice e Bruno Guimarães faciliterebbe la ricerca di Ødegaard tra centrocampo e difesa. Per limitare il norvegese servirà coordinamento tra mediani e difensori. Un’uscita troppo aggressiva potrebbe aprire uno spazio per Havertz; al contrario, restare passivi permetterebbe all’Arsenal di avvicinarsi all’area attraverso combinazioni corte.

I Gunners potrebbero cercare superiorità sulle fasce con il sostegno di Timber e Calafiori. Lo Slavia avrebbe però la possibilità di attaccare gli spazi lasciati dai terzini, coinvolgendo rapidamente Ayaosi e Suleiman dopo il recupero del pallone. La capacità dei padroni di casa di uscire dalla pressione sarà quindi centrale. Nowak avrà bisogno di appoggi vicini per evitare che ogni pallone recuperato venga subito riconsegnato agli inglesi.

FLEETWOOD, INGHILTERRA - 27 OTTOBRE: Viktor Gyokeres dell’Arsenal esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita del quarto turno della Carabao Cup tra Fleetwood Town e Arsenal all’Highbury Stadium, il 27 ottobre 2026 a Fleetwood, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Arsenal: Suleiman cerca conferma, Eze verso una maglia

Lodovrebbe schieraredavanti a Domchak. Vlček e Kubiak sono attesi sulle corsie, con Moses e Sadílek al centro. Ayaosi e Suleiman dovrebbero muoversi alle spalle di Nowak, mentre Šturm rappresenta un’alternativa offensiva.

Nell’Arsenal si profila il 4-2-3-1, con Raya in porta e Konsa-Gabriel al centro della retroguardia. Timber e Calafiori presidieranno le fasce. Davanti alla coppia Bruno Guimarães-Rice, spazio a Madueke, Ødegaard ed Eze a sostegno di Havertz.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Domchak; Holeš, Zima, N’Guessan; Vlček, Moses, Sadílek, Kubiak; Ayaosi, Suleiman; Nowak. Allenatore: Jindřich Trpišovský.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

Data, orario e copertura di Slavia Praga-Arsenal