La promozione può decidersi a Maribor. Slovenia-Svizzera, in programma venerdì 13 novembre 2026 alle 20:45, mette di fronte le prime due del Gruppo 1 della Lega B di Nations League allo Stadion Ljudski vrt. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Gli elvetici si presentano con dodici punti e cinque lunghezze di vantaggio sui padroni di casa: anche un pareggio sarebbe sufficiente per assicurarsi il primo posto e il ritorno in Lega A. La Slovenia, invece, deve vincere per mantenere aperta la corsa alla vetta, senza perdere di vista la Scozia, che insegue a tre punti di distanza. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Slovenia-Svizzera in TV e streaming

Slovenia-Svizzera sarà seguita su, all’interno di, in programma dalle. La trasmissione proporrà collegamenti da Maribor insieme alle immagini degli altri incontri disputati contemporaneamente., senza una diretta integrale dedicata alla sola sfida tra sloveni e svizzeri. Gli abbonati con il pacchetto necessario potranno sintonizzarsi sul canale per seguire gli sviluppi della partita e il quadro della serata europea, nella quale si giocherà anche Scozia-Macedonia del Nord , l’altro confronto dello stesso raggruppamento.

La programmazione di Diretta Gol sarà disponibile anche su NOW, per chi dispone del Pass Sport, e attraverso Sky Go, riservato agli abbonati Sky abilitati al servizio. Su NOW sarà possibile accedere al canale tramite l’app sui dispositivi compatibili oppure da browser. Sky Go consentirà invece di seguire la trasmissione da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online verrà proposta la stessa copertura televisiva, con collegamenti dalle diverse partite. Chi sceglie lo streaming potrà dunque seguire gli aggiornamenti di Slovenia-Svizzera all’interno della diretta multipla.

Il momento della Slovenia

Laarriva al penultimo turno con, conquistati attraverso due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il successo perha consolidato il secondo posto e restituito slancio dopo il passo falso subito proprio contro la Svizzera. Il percorso della squadra diera cominciato con lo 0-0 contro gli scozzesi e il 2-0 sulla Macedonia del Nord. Il successivo ko per 2-1 in terra elvetica ha creato il distacco dalla capolista, ma la risposta dell’ultimo turno ha mantenuto gli sloveni in una posizione favorevole per puntare agli spareggi promozione. Aservirà però una prestazione particolarmente attenta. La Slovenia deve trovare il modo di impensierire la miglior difesa del girone e contemporaneamente proteggersi dalle accelerazioni avversarie. Le assenze riducono inoltre le possibilità di scelta di Cesar, soprattutto in attacco.

LUCERNA, SVIZZERA - 6 OTTOBRE: Johan Manzambi della Svizzera esulta con il compagno di squadra Sascha Britschgi dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Svizzera e Macedonia del Nord alla Luzern Arena il 6 ottobre 2026 a Lucerna, Svizzera. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Il momento della Svizzera

Le possibili chiavi della partita

Le probabili formazioni di Slovenia-Svizzera

Laha costruito il proprio primato con, segnando undici gol e concedendone appena uno. Un rendimento che le permette di affrontare la trasferta con due risultati utili per conquistare la promozione diretta. La formazione diha battuto per 3-0 sia la Macedonia del Nord sia la Scozia in trasferta, prima di superare in casa la Slovenia per 2-1 e nuovamente i macedoni per 3-0. Proprio gli sloveni sono stati finora gli unici a trovare la rete contro gli elvetici nel raggruppamento. Il precedente suggerisce quindi attenzione, anche in presenza di una classifica nettamente favorevole. Evitare una sconfitta consentirebbe alla Svizzera di affrontare l’ultima giornata con il primo posto già al sicuro.Lapotrebbe partire con un blocco compatto, cercando di limitare gli spazi tra centrocampo e difesa. Per rendere efficace questa scelta servirà però accompagnare Vipotnik nelle ripartenze: lasciare il centravanti isolato faciliterebbe il recupero del pallone da parte degli svizzeri. Gli ospiti potranno invece gestire il possesso senza l’urgenza di forzare ogni giocata. Le combinazioni sulla trequarti e gli inserimenti di Ndoye potrebbero diventare particolarmente pericolosi se i padroni di casa dovessero alzare il baricentro per cercare la vittoria. Il risultato iniziale favorisce la, ma l’equilibrio tattico dipenderà soprattutto dal primo gol. Un vantaggio sloveno riaprirebbe la corsa al primato; una rete degli elvetici costringerebbe invece Cesar a modificare una partita preparata con diverse assenze.deve rinunciare agli squalificati, oltre a, indisponibile per un problema alla tibia. L’assenza del centravanti toglie alla Slovenia un riferimento importante per attaccare la profondità. Nel possibile, davanti aagiranno Karničnik, Brekalo, Bijol, Drkušić e Kuzmić. Matko e Šturm dovrebbero occupare le corsie di centrocampo, con Zabukovnik e Gnezda Čerin nella zona centrale. Il compito di guidare l’attacco spetterebbe a

La Svizzera dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Kobel tra i pali, Britschgi e Ricardo Rodríguez sulle fasce, Elvedi e Akanji al centro della difesa. Freuler e Manzambi sono attesi in mediana, mentre Sow, Rieder e Ndoye dovrebbero muoversi alle spalle di Amdouni.

SLOVENIA (5-4-1): Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Drkušić, Kuzmić; Matko, Zabukovnik, Gnezda Čerin, Šturm; Vipotnik. Ct: Cesar.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Britschgi, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Manzambi; Sow, Rieder, Ndoye; Amdouni. Ct: Yakin.

Orario e informazioni essenziali di Slovenia-Svizzera