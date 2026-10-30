Il Sorrento vuole trasformare una buona classifica in una nuova spinta, mentre l’Altamura cerca conferme dopo due risultati positivi. Sabato 31 ottobre 2026 alle 14:30, le due squadre si affrontano nella dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Si gioca allo stadio Donato Curcio di Picerno, come indicato dalla biglietteria dell’incontro. GUARDA SORRENTO-ALTAMURA IN STREAMING SU BET365.

I campani hanno venti punti, ma nelle ultime cinque giornate hanno conquistato una sola vittoria. Gli ospiti cercano invece di prolungare la ripresa che ha portato quattro punti nelle ultime due uscite. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SORRENTO-ALTAMURA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Sky Sport 254 trasmette la partita: le alternative online

, con calcio d’inizio alle La gara sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Per accedere su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C. Gli utenti Sky potranno utilizzare Sky Go secondo le condizioni del proprio abbonamento.

Per seguire la diretta è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Sorrento-Altamura tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario, stadio e copertura della sfida

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 14:30.

14:30. Stadio: Donato Curcio, Picerno.

Donato Curcio, Picerno. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

Sorrento, una vittoria per dare seguito al buon avvio

Caricamento post Instagram...

Altamura, quattro punti per ritrovare fiducia

Le probabili formazioni di Sorrento-Altamura

I venti punti raccolti mantengono ilnelle prime posizioni, ma il rendimento recente ha rallentato la corsa. La squadra deve ritrovare la capacità di trasformare le partite equilibrate in successi, senza perdere quanto costruito nella prima parte del campionato. Controsarà importante dare sostegno a Parker. La presenza di Ricci alle sue spalle può aiutare a collegare centrocampo e attacco, mentre il lavoro degli esterni dovrà creare possibilità di passaggio anche sulle corsie. La necessità di vincere richiederà comunque attenzione. Aumentare gli uomini nella metà campo avversaria sarà utile soltanto mantenendo coperture adeguate: gli ospiti arrivano con maggiore fiducia e potrebbero cercare spazio proprio dopo il recupero del pallone.La vittoria contro il Cosenza e il pareggio con ilhanno dato all’Altamura segnali incoraggianti. Il 2-2 contro la capolista, in particolare, ha mostrato una squadra capace di rendersi pericolosa e portarsi avanti due volte. Il margine sulla zona playout resta ridotto e rende prezioso ogni risultato utile. Per continuare a muovere la classifica servirà conservare equilibrio, evitando di lasciare troppa libertà ai giocatori del Sorrento tra centrocampo e difesa.e Bocic possono offrire soluzioni sulle corsie offensive, mentre Curcio rappresenta un possibile riferimento centrale. Il loro coinvolgimento dipenderà anche dalla capacità dei centrocampisti di accompagnare l’azione e recuperare le seconde palle.Il. Davanti ad Harrasser sono attesi Cargnelutti, Viscardi e Fusco. Puzone e Crecco potrebbero occupare le corsie, con Cuccurullo, Potenza e Capezzi in mezzo. Ricci dovrebbe muoversi alle spalle di Parker.

Per l’Altamura l’ipotesi è il 4-3-3, riordinando gli uomini indicati secondo l’assetto utilizzato contro il Potenza. Perucchini è atteso in porta, con Zazza, Pacia, Tudor e Mogentale in difesa. Dipinto, Nazzaro e Gudelevicius potrebbero comporre il centrocampo, mentre Rosafio e Bocic affiancherebbero Curcio.

SORRENTO (3-5-1-1): Harrasser; Cargnelutti, Viscardi, Fusco; Puzone, Cuccurullo, Potenza, Capezzi, Crecco; Ricci; Parker.

ALTAMURA (4-3-3): Perucchini; Zazza, Pacia, Tudor, Mogentale; Dipinto, Nazzaro, Gudelevicius; Rosafio, Curcio, Bocic.