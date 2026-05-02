Delirio Stoccarda: segna al 119' e vola in finale di Coppa di Germania

La sfida di Lega A Basket tra Tortona e Brescia si gioca domenica 3 maggio alle ore 19:00. Un confronto molto interessante tra due squadre competitive, pronte a contendersi punti pesanti in una gara che si preannuncia equilibrata e intensa. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Tortona arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo. La squadra piemontese punta su organizzazione, solidità e capacità di gestire i momenti chiave della partita, cercando di costruire vantaggi con pazienza.

La Brescia, invece, si presenta con qualità offensiva e grande fiducia nei propri mezzi. La formazione lombarda è in grado di colpire con efficacia, ma dovrà mantenere equilibrio anche nella metà campo difensiva per reggere l’urto degli avversari.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di controllare il ritmo e sfruttare organizzazione e solidità per indirizzare la gara.

La Brescia, dal canto suo, proverà a imporre qualità offensiva e ritmo, cercando di fare la differenza nei momenti decisivi.

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