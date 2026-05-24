Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna spicca, in maniera particolare, il Derby della Mole tra il Torino e la Juventus e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del trentottesimo nonché ultimo turno della Serie A 2025/2026. L'incontro avrà inizio alle 20:45 in contemporanea con altre gare e si disputerà presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Il derby del girone d'andata, giocato nella prima metà di novembre, è terminato a reti bianche.

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Dove vedere il derby tra Torino e Juventus

I granata, questa sera, non hanno nulla per cui lottare se non unanella stracittadina che manca da diverso tempo e ciò sarebbe un bellissimo regalo di fine stagione per i propri tifosi. La squadra bianconera, dal canto suo, si sta giocando l'accesso alla prossima edizione dellae la vittoria è fondamentale, anche se si dovrà vedere cosa succederà nelle altre partite. Il Derby della Mole di questa sera si potrà vedere in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.

Torino, Italia - 23 maggio 2026: Roberto D'Aversa ringrazia i tifosi venuti all'allenamento a porte aperte. (Foto del Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Come arrivano i due club alla gara

Il Torino ha iniziato questa stagione conma, a causa di diversi risultati negativi, a fine febbraio l'ha esonerato per poi ingaggiare. Attualmente, i granata occupano il dodicesimo posto in campionato avendo totalizzatopunti e sono usciti ai quarti di finale della, dove hanno perso contro l'Inter poi vincitrice di entrambe le competizioni. Dopo aver ottenuto due pareggi, di cui uno a reti bianche con lae l'altro percontro l'Inter, il Toro ha ottenuto due sconfitte in trasferta contro(2-0) e(2-1) e ha battuto in casa il(2-1).

TURIN, ITALY - MAY 23: Luciano Spalletti of Juventus during the presso conference at Allianz Stadium on May 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Cosi come i loro cugini, anche la Juventus ha deciso di cambiare allenatore a stagione in corso. Dopo aver iniziato l'annata con il croato Igor Tudor, ad ottobre i bianconeri hanno deciso di esonerarlo prendendo come sostituto Luciano Spalletti. In questo momento, la Juve si trova alla sesta posizione in campionato con 68 punti, gli stessi che ha il Como nonché a -2 dalla zona Champions. Nelle ultime cinque giornate della Serie A, la Vecchia Signora ha battuto Bologna (2-0) e Lecce (0-1) e ha pareggiato contro Milan (0-0) e Verona (1-1). Tuttavia, nella scorsa giornata di campionato ha perso 0-2 in casa contro la Fiorentina tornando a perdere nella massima divisione due mesi e mezzo dopo l'ultima volta.

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Probabili formazioni

Per l'incontro di questa sera, i padroni di casa non potranno contare su Maripan, indisponibile per squalifica, e sui tre infortunati Marianucci, Anjorin ed Aboukhlal. La squadra ospite, dal canto suo, non avrà a disposizione Bremer perché squalificato e, causa infortunio, dovrà fare a meno di Cabal, Milik e di due titolarissimi del calibro di Thuram ed Yildiz. Dubbi, invece, sulla titolarità di Vlahović.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasić; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Boga; Vlahović. Allenatore: Spalletti

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