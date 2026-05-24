I padroni di casa sognano di chiudere la stagione con una vittoria contro i cugini che, dal canto loro, si stanno giocando l'accesso alla Champions League
Juventus, Mario Mandzukic torna a Torino tra l'ovazione dei tifosi
Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna spicca, in maniera particolare, il Derby della Mole tra il Torino e la Juventus e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del trentottesimo nonché ultimo turno della Serie A 2025/2026. L'incontro avrà inizio alle 20:45 in contemporanea con altre gare e si disputerà presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Il derby del girone d'andata, giocato nella prima metà di novembre, è terminato a reti bianche.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
Dove vedere il derby tra Torino e JuventusI granata, questa sera, non hanno nulla per cui lottare se non una vittoria nella stracittadina che manca da diverso tempo e ciò sarebbe un bellissimo regalo di fine stagione per i propri tifosi. La squadra bianconera, dal canto suo, si sta giocando l'accesso alla prossima edizione della Champions League e la vittoria è fondamentale, anche se si dovrà vedere cosa succederà nelle altre partite. Il Derby della Mole di questa sera si potrà vedere in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.
Come arrivano i due club alla garaIl Torino ha iniziato questa stagione con Marco Baroni ma, a causa di diversi risultati negativi, a fine febbraio l'ha esonerato per poi ingaggiare Roberto D'Aversa. Attualmente, i granata occupano il dodicesimo posto in campionato avendo totalizzato 44 punti e sono usciti ai quarti di finale della Coppa Italia, dove hanno perso contro l'Inter poi vincitrice di entrambe le competizioni. Dopo aver ottenuto due pareggi, di cui uno a reti bianche con la Cremonese e l'altro per 2-2 contro l'Inter, il Toro ha ottenuto due sconfitte in trasferta contro Udinese (2-0) e Cagliari (2-1) e ha battuto in casa il Sassuolo (2-1).
Cosi come i loro cugini, anche la Juventus ha deciso di cambiare allenatore a stagione in corso. Dopo aver iniziato l'annata con il croato Igor Tudor, ad ottobre i bianconeri hanno deciso di esonerarlo prendendo come sostituto Luciano Spalletti. In questo momento, la Juve si trova alla sesta posizione in campionato con 68 punti, gli stessi che ha il Como nonché a -2 dalla zona Champions. Nelle ultime cinque giornate della Serie A, la Vecchia Signora ha battuto Bologna (2-0) e Lecce (0-1) e ha pareggiato contro Milan (0-0) e Verona (1-1). Tuttavia, nella scorsa giornata di campionato ha perso 0-2 in casa contro la Fiorentina tornando a perdere nella massima divisione due mesi e mezzo dopo l'ultima volta.
Caricamento post Instagram...
Probabili formazioniPer l'incontro di questa sera, i padroni di casa non potranno contare su Maripan, indisponibile per squalifica, e sui tre infortunati Marianucci, Anjorin ed Aboukhlal. La squadra ospite, dal canto suo, non avrà a disposizione Bremer perché squalificato e, causa infortunio, dovrà fare a meno di Cabal, Milik e di due titolarissimi del calibro di Thuram ed Yildiz. Dubbi, invece, sulla titolarità di Vlahović.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasić; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Boga; Vlahović. Allenatore: Spalletti
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA