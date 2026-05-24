I tifosi della Juventus potranno indossare senza problemi i propri colori in tutti i settori dello stadio a differenza di quanto richiesto dalla società granata
Juventus, Mario Mandzukic torna a Torino tra l'ovazione dei tifosi
Il Torino, in occasione del Derby della Mole, aveva inizialmente pubblicato una comunicazione ufficiale vietando l'accesso con colori della Juventus, accessori di ogni tipo o maglie della squadra rivale nei settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, in particolare nei Distinti. La motivazione ufficiale faceva riferimento a ragioni di ordine pubblico per quello che è il derby torinese più importante degli ultimi anni.
Non ha tardato ad arrivare la risposta della Juventus, che ha replicato esprimendo forti perplessità attraverso una nota ribadendo che i tifosi devono avere il diritto di sentirsi liberi di esprimere la propria passione in qualsiasi settore dello stadio.
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
Torino-Juventus: la decisione ufficiale della Questura localeSuccessivamente alle note di entrambi i club protagonisti, la Questura di Torino ha smentito la decisione del club granata tramite un chiarimento ufficiale, specificando che non esiste alcuna restrizione sui simboli della squadra ospite al di fuori del settore ospiti e che l'accesso con simboli della Juventus resta pienamente garantito dalle norme di legge vigenti.
Ecco la nota ufficiale pubblicata dalla Questura di Torino in merito alla nota rilasciata dal Torino FC:
"In merito alla comunicazione diffusa dal Torino F.C. relativa alla modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara, la Questura di Torino precisa che nell’ambito delle riunioni di GOS eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara.
Caricamento post Instagram...
Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA