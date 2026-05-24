Il Torino, in occasione del Derby della Mole, aveva inizialmente pubblicato una comunicazione ufficiale vietando l'accesso con colori della Juventus, accessori di ogni tipo o maglie della squadra rivale nei settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, in particolare nei Distinti. La motivazione ufficiale faceva riferimento a ragioni di ordine pubblico per quello che è il derby torinese più importante degli ultimi anni.

Non ha tardato ad arrivare la risposta della Juventus, che ha replicato esprimendo forti perplessità attraverso una nota ribadendo che i tifosi devono avere il diritto di sentirsi liberi di esprimere la propria passione in qualsiasi settore dello stadio.

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Torino-Juventus: la decisione ufficiale della Questura locale

Successivamente alle note di entrambi i club protagonisti, laha smentito la decisione del club granata tramite un chiarimento ufficiale, specificando che non esiste alcuna restrizione sui simboli della squadra ospite al di fuori del settore ospiti e che l'accesso con simboli della Juventus

TORINO, ITALIA - 10 NOVEMBRE: Una vista della Mole Antonelliana dal Monte dei Cappuccini nella quarta giornata della Coppa del Mondo ISU di Short Track Samsung al Palatazzoli il 10 novembre 2013 a Torino, Italia. (Foto di Harry Engels/Getty Images)

Ecco la nota ufficiale pubblicata dalla Questura di Torino in merito alla nota rilasciata dal Torino FC:

"In merito alla comunicazione diffusa dal Torino F.C. relativa alla modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara, la Questura di Torino precisa che nell’ambito delle riunioni di GOS eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara.

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Si precisa che l’accesso nei settori è regolamentato dalle norme di legge e pertanto rimane invariato, in quanto non è stato individuato alcun motivo di ordine e sicurezza pubblica tale da vietare l’accesso con sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite. Tanto è stato ribadito nel corso di un incontro di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indetto nel pomeriggio dal Sig. Prefetto e allargato alle due società interessate".

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