La classifica racconta una situazione di equilibrio, ma il momento delle due squadre è tutt'altro che identico. Il Torino ha appena interrotto una serie negativa conquistando un pareggio a Bologna, mentre l'Udinese arriva da tre sconfitte consecutive. Lunedì 12 ottobre alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino-Udinese chiuderà la sesta giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Entrambe hanno conquistato quattro punti nelle prime cinque partite e si trovano appena due lunghezze sopra la zona retrocessione. Per Ignazio Abate e Kosta Runjaic, dunque, il posticipo rappresenta un'occasione importante per cambiare il percorso delle rispettive squadre. Oltre alla gara, il programma sportivo offre diverse alternative da seguire: SCOPRI QUALI EVENTI SONO LIVE SU GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DELLA GIORNATA SU LOTTOMATICA oppure GUARDA GLI APPUNTAMENTI IN PALINSESTO SU VINCITÙ.

Torino, il pareggio di Bologna ha indicato una strada ad Abate

La rete dial Dall'Ara ha restituito almeno un punto e un po' di fiducia al Torino. I granata erano passati in svantaggio contro il Bologna, ma hanno trovato la forza di reagire nella ripresa grazie all'attaccante entrato dalla panchina. Il pareggio ha permesso alla squadra didi raggiungere quota quattro punti, dopo un avvio caratterizzato da una vittoria e tre sconfitte. Il tecnico ha individuato un elemento particolarmente interessante nella prestazione. A suo giudizio, infatti, il Torino non aveva cambiato radicalmente atteggiamento tra primo e secondo tempo: a fare la differenza era stata soprattutto la struttura della squadra, diventata più fisica dopo le sostituzioni.

Il reparto offensivo resta uno dei principali interrogativi. Giovanni Simeone rappresenta il riferimento più affidabile, ma Abate deve decidere chi affiancargli e come sfruttare le caratteristiche di Vlasic. Il recupero di Che Adams amplia le possibilità, mentre Kulenovic ha dimostrato di poter incidere entrando a partita in corso. La sfida contro i friulani richiederà soprattutto maggiore continuità nella produzione offensiva. Con cinque reti realizzate e otto subite, il Torino non ha ancora trovato un equilibrio soddisfacente tra le due fasi.

Udinese, tre sconfitte consecutive e un errore che Runjaic non perdona

La pausa per le nazionali è arrivata nel momento in cuiaveva maggiore bisogno di fermarsi. Dopo un avvio incoraggiante, i bianconeri hanno perso tre partite consecutive, scivolando nella parte bassa della classifica. L'ultima sconfitta, arrivata in casa contro il, ha lasciato particolarmente insoddisfatto Kosta Runjaic. Il tecnico ha individuato in un errore difensivo l'episodio decisivo della partita, sottolineando come certe disattenzioni non siano accettabili a questi livelli. La squadra ha faticato anche nella costruzione delle occasioni, senza riuscire a trasformare il possesso in una pressione offensiva costante.

Tra i giocatori meno brillanti è apparso Nicolò Zaniolo, che non sarà disponibile per la trasferta di Torino a causa di un problema muscolare. La sua assenza costringerà Runjaic a modificare nuovamente il reparto offensivo. Il tecnico dovrebbe affidarsi a Ekkelenkamp e Unai Gómez per sostenere l'unica punta, con Keinan Davis vicino al recupero completo. L'attaccante inglese rappresenta una risorsa fondamentale per il gioco friulano, soprattutto quando la squadra deve risalire il campo attraverso palloni diretti. Nonostante il momento difficile, Runjaic continua a mostrarsi fiducioso nelle possibilità del gruppo. La trasferta di Torino servirà a capire se la pausa abbia permesso di correggere almeno parte delle difficoltà emerse nelle ultime settimane.

La chiave tattica: Vlasic può trovare spazio alle spalle di Karlström

La partita potrebbe essere decisa soprattutto nella zona centrale del campo.utilizzano sistemi che prevedono tre difensori, ma interpretano diversamente la fase offensiva.sta valutando il, con la possibilità di utilizzarein una posizione più avanzata accanto a Simeone.dovrebbe invece confermare il, affidandosi ae Unai Gómez alle spalle di Davis. La differenza principale riguarda proprio gli spazi tra centrocampo e difesa. Se Vlasic riuscirà a muoversi alle spalle di, il Torino potrà creare situazioni interessanti nella zona centrale. Il croato ha la qualità necessaria per ricevere tra le linee e servire Simeone con passaggi verticali.

L'Udinese dovrà quindi evitare che i propri centrocampisti vengano attratti troppo in avanti, lasciando scoperta la zona davanti ai tre difensori. Sulle corsie laterali si preannunciano altri confronti importanti. Belghali e Cacciamani possono dare profondità al Torino, ma dovranno confrontarsi con Vojvoda e Kamara. La capacità degli esterni di accompagnare l'azione potrebbe determinare quale squadra riuscirà a occupare stabilmente la metà campo avversaria. Per l'Udinese, invece, una soluzione importante sarà cercare Davis con palloni diretti, sfruttando successivamente gli inserimenti dei due trequartisti. Se il Torino dovesse alzare contemporaneamente entrambi gli esterni, i friulani potrebbero trovare spazi interessanti nelle ripartenze.

BOLOGNA, ITALIA - 19 SETTEMBRE: Sandro Kulenovic del Torino FC festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Bologna FC e Torino FC allo Stadio Renato Dall'Ara il 19 settembre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Torino, Adams recupera: Udinese senza Zaniolo: le probabili formazioni

Le ultime indicazioni suggeriscono che Ignaziopossa scegliere il, modificando la disposizione offensiva rispetto alle ipotesi iniziali. Tra i pali sarà confermato Lucas. Davanti al portiere dovrebbero agire, con quest'ultimo ancora in concorrenza con Ricardo Rodríguez. Sulle fasce restano da valutare le condizioni di, reduce dagli impegni con l'Under 21. Belghali rappresenta l'alternativa principale. A centrocampoe Fitz-Jim sembrano destinati a trovare spazio, mentre Casadei e Gineitis si contendono una maglia. In attaccoè il punto fermo. Vlasic potrebbe essere utilizzato più vicino alla punta, ma il recupero di Adams offre ad Abate una soluzione alternativa.

L'Udinese dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Okoye sarà il portiere, mentre Abankwah e Kabasele dovrebbero essere confermati nel reparto arretrato. Per il terzo posto in difesa cresce la candidatura di Solet, reduce da alcuni problemi fisici. Sulle corsie agiranno Vojvoda e Kamara, con Miller e Karlström incaricati di garantire equilibrio nella zona centrale. L'assenza di Zaniolo apre spazio alla coppia Ekkelenkamp-Unai Gómez. Davanti Davis rimane favorito, anche se le sue condizioni saranno valutate fino alle ultime ore. Bayo rappresenta l'alternativa.

Torino (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Cömert; Belghali, Casadei, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gómez; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

Torino-Udinese in TV e streaming: diretta su Sky, NOW e DAZN

allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita, valida per la sesta giornata di Serie A, sarà trasmessae in streaming su. L'incontro rientra infatti tra le tre partite del turno disponibili in co-esclusiva tra Sky e DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida attraverso, e. Per quanto riguarda lo, gli utenti potranno scegliere tra diverse soluzioni.

DAZN trasmetterà Torino-Udinese attraverso la propria applicazione, accessibile da smart TV, smartphone, tablet e computer. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go, mentre chi dispone di un Pass Sport compatibile potrà seguire la partita attraverso NOW. Entrambe le piattaforme consentono di assistere alla diretta anche lontano dal televisore, attraverso i dispositivi supportati.

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