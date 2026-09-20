Tre visite consecutive al Briamasco, tre sconfitte e nemmeno un gol segnato. Lunedì 21 settembre alle 20:30, Trento-Pro Vercelli offrirà alle bianche casacche un'altra possibilità di interrompere una tradizione diventata particolarmente favorevole ai padroni di casa. Il Trento arriva all'appuntamento ancora imbattuto in campionato. Il 2-2 sul campo della Giana Erminio ha però lasciato qualche rimpianto, soprattutto per un finale nel quale la squadra non è riuscita a proteggere il risultato. In precedenza erano arrivati lo 0-0 contro il Brescia e l'1-0 sul Lecco: risultati che spiegano quanto la solidità sia diventata importante nell'avvio dei gialloblù. VEDI TRENTO-PRO VERCELLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Pro Vercelli ha invece pareggiato 2-2 contro l'Alcione Milano e continua ad avere due volti differenti. Al Piola sono arrivati i risultati migliori, compresa l'unica vittoria stagionale. Lontano da casa, invece, la squadra ha faticato molto di più. Il Briamasco non sembra esattamente il posto più semplice nel quale invertire la tendenza. Se vuoi seguire il calcio in diretta, puoi verificare le diverse soluzioni presenti nei palinsesti: SCOPRI SU GOLDBET LE PARTITE DISPONIBILI LIVE, ENTRA SU LOTTOMATICA E CONSULTA IL PROGRAMMA DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre VAI SU VINCITÙ E CERCA TRENTO-PRO VERCELLI TRA GLI EVENTI DISPONIBILI IN STREAMING.

Trento-Pro Vercelli: diretta TV e streaming

Trento-Pro Vercelli si gioca lunedì 21 settembre alle 20:30 allo stadio Briamasco, nella sesta giornata del Girone A di Serie C. Il match sarà visibile su Sky Sport (Canale 255). La Serie C 2026/27 è trasmessa integralmente da Sky, mentre per lo streaming gli abbonati possono utilizzare Sky Go. L'incontro sarà disponibile anche su NOW, attraverso l'offerta Sport e sui dispositivi compatibili con la piattaforma.

Per trovare Trento-Pro Vercelli nel palinsesto live bastano pochi passaggi:

selezionare l’operatore scelto; effettuare l’accesso al proprio account o procedere con la registrazione; entrare nell’area riservata agli eventi in diretta; scegliere la sezione calcio e successivamente la Serie C; individuare Trento-Pro Vercelli tra le gare in programma lunedì 21 settembre; controllare i requisiti previsti dalla piattaforma per la visione dell’evento.

Prima di avviare la diretta streaming di Trento-Pro Vercelli, è consigliabile controllare le condizioni di accesso stabilite dall’operatore scelto e verificare l’orario ufficiale del calcio d’inizio.

Trento-Pro Vercelli: le coordinate

Il Trento ha imparato a concedere poco

Trento-Pro VercelliSerie C 2026/27 – Girone A6ªlunedì 21 settembre 202620:30Briamasco, TrentoSky Sport (Canale 255)NOW, Sky Go

L'ultimo 2-2 potrebbe ingannare. Prima della trasferta contro la Giana Erminio, le partite del Trento stavano seguendo un copione decisamente differente. Pochi gol, pochissimi spazi e una squadra particolarmente difficile da superare. Nelle ultime tre partite casalinghe considerate sono state realizzate appena due reti complessive, mentre il Trento ne ha incassata solamente una. La squadra arriva inoltre da tre risultati utili consecutivi tra campionato e coppa.

Il pareggio di Gorgonzola ha mostrato però anche l'altro lato della medaglia: quando la partita si apre, mantenere lo stesso livello di controllo diventa più complicato. Contro la Pro Vercelli l'obiettivo sarà quindi riportare la gara sul terreno preferito: ritmo controllato, distanze corte e pochi metri concessi agli attaccanti avversari.

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La Pro Vercelli deve cambiare faccia lontano dal Piola

Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite descrivono un momento complicato. Ma è soprattutto il rendimento esterno a preoccupare. La Pro Vercelli ha perso le ultime trasferte e continua a mostrare maggiori difficoltà quando deve costruire la partita lontano dal proprio pubblico. Il 2-2 contro l'Alcione ha almeno restituito qualche indicazione offensiva positiva.

La squadra è riuscita a trovare due volte la porta e ha mostrato capacità di reazione, ma continua a concedere troppo: nelle ultime cinque partite ha sempre subito almeno una rete. Al Briamasco servirà quindi trovare un equilibrio che finora è mancato. La Pro non può permettersi di aspettare per novanta minuti, ma concedere campo a una squadra che in casa costruisce buona parte delle proprie fortune sulla gestione degli episodi può diventare altrettanto pericoloso.

Tabbiani contro Bonera, due squadre con esigenze differenti: la chiave tattica

Il Trento può permettersi maggiore pazienza. Non avendo ancora perso in campionato e giocando davanti al proprio pubblico, la squadra di Luca Tabbiani non ha bisogno di forzare immediatamente la partita. La Pro Vercelli di Daniele Bonera, invece, deve trovare il modo di essere più pericolosa fuori casa senza perdere equilibrio. Una delle chiavi può essere il centrocampo.

Il Trento dovrebbe affidarsi alla presenza di Aucelli, Grossi e Garetto, cercando di accompagnare l'azione con Benedetti e di mettere Molina e Sodero nelle condizioni di attaccare la profondità. Dall'altra parte esperienza e personalità passano soprattutto attraverso giocatori come Iotti e capitan Comi, chiamati ad accompagnare una formazione molto giovane in una trasferta complicata.

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Le probabili formazioni di Trento-Pro Vercelli

Tabbiani dovrebbe schierare il Trento con Barlocco tra i pali. Davanti al portiere spazio a Maffei, Frison, Benassai e D'Intino, mentre il centrocampo dovrebbe essere affidato ad Aucelli, Grossi e Garetto. Benedetti può muoversi qualche metro più avanti, alle spalle della coppia offensiva composta da Molina e Sodero. Capone risulta invece tra gli indisponibili.

Bonera dovrebbe rispondere con Livieri in porta e una linea difensiva formata da Pagliari, Coccolo, Moretti e Piran. In mezzo spazio a Iotti, Burruano ed El Bakkali, mentre Sow e Rutigliano possono lavorare alle spalle di Gianmario Comi, riferimento offensivo e capitano delle bianche casacche. Boufandar è squalificato, mentre Passador è indicato tra gli indisponibili.

TRENTO: Barlocco; Maffei, Frison, Benassai, D'Intino; Aucelli, Grossi, Garetto; Benedetti; Molina, Sodero. Allenatore: Tabbiani.

PRO VERCELLI: Livieri; Pagliari, Coccolo, Moretti, Piran; Iotti, Burruano, El Bakkali; Sow, Rutigliano; Comi. Allenatore: Bonera.