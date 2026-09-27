Turchia-Italia si gioca lunedì 28 settembre alle 20:45 a Bursa, con entrambe le nazionali ancora ferme a zero punti. Gli Azzurri hanno perso contro il Belgio, mentre la squadra di Vincenzo Montella è stata battuta 1-0 dalla Francia. Dopo appena una giornata, quindi, la partita mette già in palio punti importanti per evitare di perdere terreno nel girone. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Mancini dovrebbe approfittare dell'impegno anche per cambiare diversi uomini. Bastoni torna dopo la squalifica, Kayode può avere spazio sulla destra e Frattesi è uno dei candidati a partire dall'inizio. Qualcosa si muoverà anche davanti, dove le alternative non mancano. La Turchia dovrà invece cambiare necessariamente il portiere: Çakır è stato espulso contro la Francia e sarà squalificato. Al suo posto giocherà Bayındır. Per Montella sarà inoltre una partita particolare, questa volta da avversario contro la Nazionale del suo Paese. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Turchia-Italia in chiaro: la partita degli Azzurri è su Rai 1

Un rosso cambia i piani di Montella: contro l'Italia tocca a Bayındır

Per vederenon sarà necessario un abbonamento. La seconda partita degli Azzurri in Nations League sarà infatti trasmessa, con calcio d'inizio fissato alle. La copertura televisiva inizierà già prima del fischio d'inizio con il consueto avvicinamento alla partita. Chi preferisce seguirla attraverso smartphone, tablet, computer o smart TV potrà utilizzare. Il servizio permette di vedere gratuitamente la diretta di Rai 1 anche in streaming, effettuando l'accesso attraverso i dispositivi supportati.Laha cominciato laperdendo 1-0 contro la, ma la prestazione ha lasciato sensazioni diverse rispetto a quelle dell'Italia. La squadra di Montella è rimasta dentro la partita a lungo e ha concesso poco ai francesi. L'episodio che pesa sulla seconda giornata è l'espulsione di. Il portiere non sarà disponibile contro gli Azzurri e tra i pali toccherà quindi ad Altay Bayındır.

Montella può comunque ripartire da buona parte della squadra utilizzata all'esordio. Arda Güler rimane naturalmente il giocatore dal quale passa gran parte della qualità offensiva turca, mentre Barış Alper Yılmaz e Aktürkoğlu garantiscono velocità e possibilità di cambiare posizione durante l'azione. Mancheranno invece Çalhanoğlu, Kenan Yıldız e Kökçü, assenze che riducono soprattutto le possibilità di scelta tra centrocampo e trequarti.

Kocaeli, Turchia - 25 settembre: Arda Güler della Turchia si riscalda prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Francia al Kocaeli Stadium il 25 settembre 2026 a Kocaeli, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Cinque o sei cambi dopo il Belgio: Mancini mette mano all'Italia

La partitaha lasciato parecchio lavoro da fare. Il, con una rete per tempo, e soprattutto nella prima parte della gara l'Italia ha faticato a trovare ritmo e continuità. A Mancini dovrebbe mantenere il 4-3-3 , ma cambiando diversi interpreti. Il primo rientro è quello di, che aveva saltato l'esordio per squalifica. Accanto a lui può trovare spazio Scalvini, mentre sulla destra Kayode è in corsa per sostituire Di Lorenzo.

Il turnover riguarderà anche il centrocampo. Frattesi è vicino a una maglia da titolare e Mandragora può essere utilizzato davanti alla difesa, permettendo a uno tra Barella e Tonali di riposare. Le scelte più aperte restano quelle offensive. Scamacca, Raspadori, Maldini, Vergara e Sebastiano Esposito sono tutti coinvolti nelle valutazioni del CT. Le prove effettuate dopo Belgio-Italia hanno dato qualche indicazione, ma la formazione definitiva verrà decisa soltanto nelle ultime ore.

Turchia-Italia: la chiave tattica del match

Una delle zone più interessanti della partita sarà la fascia destra. Se Mancini sceglierà davvero, gli Azzurri avranno un terzino capace di accompagnare con continuità l'azione e attaccare lo spazio. Dalla stessa parte può però muoversi, che difficilmente rimane fermo sulla linea laterale. Il giocatore turco tende ad accentrarsi per ricevere tra centrocampo e difesa e cercare l'ultimo passaggio oppure la conclusione.

L'Italia dovrà quindi evitare le distanze viste in alcuni momenti contro il Belgio. Lasciare spazio tra i reparti significherebbe concedere proprio a Güler le condizioni nelle quali riesce a incidere maggiormente. Mancini può provare anche a sfruttare la maggiore freschezza di una formazione profondamente rinnovata. Dopo appena tre giorni dalla prima giornata, il ritmo potrebbe diventare un fattore soprattutto nella ripresa.

Roma, Italia - 25 settembre: Moise Kean dell’Italia in azione durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 25 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Bastoni e Frattesi verso una maglia, davanti Mancini deve ancora scegliere: le probabili formazioni

La certezza dell'Italia rimane. Davanti a lui Mancini può cambiare tre uomini su quattro rispetto al Belgio:è favorito sulla destra, Bastoni rientra al centro e Scalvini può giocare al suo fianco. Anche Ruggeri rappresenta una possibilità sulla corsia sinistra. A centrocampodovrebbe essere una delle novità, mentre Mandragora può prendere il posto di uno dei titolari dell'Olimpico. Fagioli rimane un'altra soluzione a disposizione.

Più difficile leggere le intenzioni offensive. Scamacca è candidato al ruolo di centravanti, Raspadori può partire da una delle due corsie e Maldini resta in corsa. Vergara, dopo le buone indicazioni arrivate dagli allenamenti, può diventare una soluzione anche a partita in corso. Montella dovrebbe invece mantenere il 4-3-3, con Bayındır unica sostituzione obbligata rispetto alle scelte iniziali.

TURCHIA (4-3-3): Bayındır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadioglu; Aydın, Özcan, Yüksek; Güler, Yılmaz, Aktürkoğlu. CT Montella.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Mandragora, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Maldini. CT Mancini.

Fischio d'inizio alle 20:45: tutte le informazioni su Turchia-Italia

Turchia-ItaliaUEFA Nations League 2026/272ªlunedì 28 settembre 202620:45Atatürk Spor Kompleksi, Bursa