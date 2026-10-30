Il punto di Parma ha fermato la serie negativa dell’Udinese, ma il calendario propone subito un altro esame impegnativo, contro la Roma di Gasperini. Sabato 31 ottobre 2026 alle 18:00, al Bluenergy Stadium, i bianconeri ricevono la Roma nella decima giornata di Serie A. I friulani cercano una vittoria per risalire dalle ultime posizioni, mentre i giallorossi vogliono proseguire dopo il 4-2 sul Cagliari. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le due squadre sono separate da sedici punti: cinque quelli raccolti dall’Udinese, ventuno quelli della Roma, terza e a quattro lunghezze dalla coppia di testa. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Come guardare Udinese-Roma su DAZN

Udinese, dalla parata di Okoye alla ricerca del gol

, con calcio d’inizio alle. Orario e piattaforma sono confermati anche dal calendario pubblicato dal club friulano. Per seguire la partita sul televisore sarà possibile utilizzare l’app DAZN sulle smart TV compatibili oppure un dispositivo di streaming supportato. Da computer, la diretta sarà accessibile attraverso il sito della piattaforma; su smartphone e tablet si potrà utilizzare l’applicazione.Lo 0-0 contro ilha interrotto sei sconfitte consecutive e restituito all’Udinese una porta inviolata. Decisivo Okoye, capace di neutralizzare un rigore e conservare un punto in una partita nella quale i bianconeri hanno continuato a faticare in attacco.deve ora trovare un equilibrio tra la necessità di creare occasioni e quella di non concedere troppo agli avversari. Le diciotto reti subite nelle prime nove giornate impongono attenzione, ma restare lontani dall’area della Roma rischierebbe di isolare Davis e rendere difficile alleggerire la pressione. Il contributo died Ekkelenkamp sarà quindi importante. I due dovranno avvicinarsi al centravanti, offrire soluzioni tra le linee e accompagnare le ripartenze. Per Zaniolo sarà anche il confronto con la squadra nella quale ha vissuto una parte significativa della propria carriera.

TORINO, ITALIA - 12 OTTOBRE: Enzo Ebosse dell’Udinese Calcio viene contrastato da Rafik Belghali del Torino FC durante la partita di Serie A tra Torino FC e Udinese Calcio allo Stadio Olimpico Grande Torino, il 12 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Roma, Malen può partire dall’inizio dopo il gol al Cagliari

La chiave tattica: ricezioni tra le linee e spazio alle spalle degli esterni

ha portato alla Roma la sesta vittoria in campionato, pur al termine di una gara meno semplice di quanto possa suggerire il risultato. I giallorossi hanno avuto bisogno anche degli interventi di Gollini per restare in partita e delle risposte arrivate dalla panchina per risolverla.si è messo in evidenza con un gol e un assist, mentre Mora e Malen hanno segnato dopo il loro ingresso. Per Gasperini, la possibilità di cambiare l’andamento della gara attraverso le sostituzioni rappresenta una risorsa, ma a Udine servirà maggiore continuità fin dai primi minuti.è candidato a ritrovare una maglia da titolare. Alle sue spalle dovrebbe esserci Soulé, mentre Mora appare leggermente favorito su Cristante per completare il reparto. La Roma dovrà sfruttare la qualità dei propri giocatori offensivi senza lasciare ai friulani ripartenze facili.Con due possibilia confronto, una delle situazioni decisive potrebbe essere la capacità dei trequartisti di liberarsi dalla pressione. La Roma cercherà verosimilmentee Mora alle spalle di Piotrowski e Karlström: se i due riceveranno fronte alla porta, potranno combinare con Malen oppure servire gli esterni in avanzamento. Per l’Udinese diventerà importante coordinare le uscite dei difensori con la copertura dei centrocampisti.

Dall’altra parte, Davis potrebbe essere il primo appoggio per superare la pressione giallorossa, con Zaniolo ed Ekkelenkamp pronti a raccogliere le seconde palle. Le avanzate di Molina e Wesley possono dare ampiezza alla Roma, ma aprono anche spazi da attaccare dopo il recupero. La gestione del pallone appena riconquistato sarà quindi centrale: l’Udinese dovrà evitare di restituirlo subito, mentre gli ospiti cercheranno di recuperarlo rapidamente per mantenere i bianconeri nella propria metà campo.

ROMA, ITALIA - 27 OTTOBRE: I giocatori dell’AS Roma Niccolò Pisilli ed Emanuele Lulli esultano durante la partita di Serie A tra AS Roma e Cagliari Calcio allo Stadio Olimpico, il 27 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Le probabili formazioni di Udinese-Roma: Davis davanti, Mora in corsa per una maglia

L’, affidando la porta a Okoye. Abankwah, Kabasele e Palma sono i candidati per la difesa a tre. Vojvoda e Kamara potrebbero presidiare le corsie, con Piotrowski e Karlström nella zona centrale. Ekkelenkamp e Zaniolo sono attesi alle spalle di Davis.

Anche la Roma potrebbe partire con il 3-4-2-1. Davanti a Gollini sono previsti Mancini, Balerdi e Hermoso. Molina e Wesley dovrebbero occupare le fasce, con De Roon e Pisilli in mezzo. Soulé è candidato a sostenere Malen insieme a Mora, con Cristante come alternativa.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Il programma della sfida di Udine