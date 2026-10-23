Otto punti separano l’Union Brescia dal Cittadella, un distacco che rende il confronto del Rigamonti particolarmente importante per le ambizioni delle Rondinelle. Union Brescia-Cittadella si gioca sabato 24 ottobre alle 17:30, nell’undicesima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa devono reagire alla sconfitta di Gorgonzola, mentre la capolista arriva con un rendimento esterno finora impeccabile. GUARDA UNION BRESCIA-CITTADELLA IN STREAMING SU BET365

Per la squadra di Eugenio Corini, vincere significherebbe riavvicinarsi alla vetta e ritrovare fiducia. Il Cittadella di Musso può invece affrontare la trasferta con il vantaggio costruito nelle prime dieci giornate e la possibilità di aumentarlo ulteriormente. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE UNION BRESCIA-CITTADELLA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Union Brescia-Cittadella, i canali TV e come seguirla in streaming

La partita sarà trasmessa integralmente su. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche attraverso La diretta streaming sarà disponibile inoltre su, con un abbonamento che includa l’incontro. Sulsarà invece possibile seguire, con collegamenti e aggiornamenti dal Rigamonti.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Union Brescia-Cittadella tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Union Brescia-Cittadella: TV, streaming e informazioni

Partita: Union Brescia-Cittadella

Union Brescia-Cittadella Competizione: Serie C 2026/27, Girone A

Serie C 2026/27, Girone A Giornata: 11ª

11ª Data: sabato 24 ottobre 2026

sabato 24 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Mario Rigamonti, Brescia

Mario Rigamonti, Brescia Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Streaming: Sky Go, NOW

Union Brescia, Corini ritrova Marras e valuta il cambio di assetto

La sconfitta sul campo dellaha complicato l’inseguimento dell’Union Brescia. Il distacco dal Cittadella è salito a otto punti e ilsi è inserito tra le due squadre, rendendo ancora più importante una reazione. Il confronto diretto offre alle Rondinelle la possibilità di ridurre subito la distanza. Per riuscirci servirà però una prestazione continua, contro un avversario che in trasferta ha finora concesso pochissimo.

Corini recupera Marras, una soluzione importante per il reparto offensivo, ma deve rinunciare a Crespi, destinato a restare fuori per circa un mese. Il tecnico valuta quindi il ritorno al 3-4-2-1, con Rizzo Pinna in una posizione più avanzata. La presenza di due giocatori alle spalle di Spagnoli potrebbe offrire maggiori collegamenti tra centrocampo e attacco. Casasola e De Maria sono indicati sulle corsie, mentre Mercati e Mallamo dovrebbero formare la coppia centrale.

Cittadella, quattro trasferte vinte e un solo gol subito

Il rendimento lontano da casa è uno dei principali punti di forza del. La squadra ha vinto, incassando complessivamente. La serie positiva esterna si estende a, con cinque vittorie e un pareggio. L’ultima sconfitta fuori casa risale proprio al confronto con l’Union Brescia del: un precedente che aggiunge interesse alla visita al Rigamonti.

Musso dovrebbe mantenere il 3-5-2, affidandosi all’organizzazione che ha accompagnato l’avvio di stagione. Barberis sarà un riferimento nella zona centrale, mentre Ndrecka potrà offrire una soluzione sulla fascia sinistra. Davanti sono attesi Antonucci ed Ekuban, con il compito di impegnare i tre centrali bresciani e dare uno sbocco alle azioni degli ospiti. In difesa potrebbe trovare spazio dall’inizio l’ex Martella.

Le probabili formazioni del match

L’dovrebbe schierarsi con il. Davanti a Gori sono attesi Sina, Silvestri e Balestrero. Casasola e De Maria agiranno sulle fasce, con Mercati e Mallamo in mezzo. Rizzo Pinna e Marras si muoveranno alle spalle dell’unica punta Spagnoli.

Il Cittadella dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Zanellati difenderà la porta, protetto da Gobbato, Toffanin e Martella. D’Alessio e Ndrecka occuperanno le corsie, mentre Frisenna, Barberis e Paolucci comporranno il centrocampo. In attacco spazio alla coppia Antonucci-Ekuban.

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Sina, Silvestri, Balestrero; Casasola, Mercati, Mallamo, De Maria; Rizzo Pinna, Marras; Spagnoli. Allenatore: Eugenio Corini.

Cittadella (3-5-2): Zanellati; Gobbato, Toffanin, Martella; D’Alessio, Frisenna, Barberis, Paolucci, Ndrecka; Antonucci, Ekuban. Allenatore: Musso.