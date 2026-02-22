Velez-River Plate: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

Velez-River Plate: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 01:35)

All’Estadio José Amalfitani va in scena uno dei confronti più interessanti della sesta giornata di Primera División Argentina. Vélez e River arrivano alla sfida in momenti diversi, ma con una classifica ancora corta che rende ogni punto pesantissimo: padroni di casa imbattuti dopo 5 turni, frutto di tre vittorie e due pareggio; ospiti in difficoltà, reduci da due sconfitte consecutive.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Velez — Il Vélez occupa attualmente le zone alte della graduatoria, forte di un avvio solido: 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime cinque giornate, con 7 gol fatti e 4 subiti. La squadra di Guillermo Barros Schelotto si è dimostrata compatta, equilibrata e capace di gestire il possesso con intelligenza. Nelle ultime dieci partite di campionato ha mantenuto una media di 0,9 gol segnati e 0,9 subiti, dato che fotografa una formazione ordinata ma non particolarmente esplosiva in avanti.

Qui River Plate — Il River Plate, invece, sta vivendo una fase più altalenante. I Millonarios hanno raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle prime cinque gare, con 4 reti segnate e 5 incassate. La squadra di Marcelo Gallardo mantiene un’alta percentuale di possesso palla (oltre il 60% di media), ma fatica a tradurre il dominio territoriale in occasioni nitide e continuità di risultati. Le recenti sconfitte in campionato hanno rallentato la corsa e aumentato la pressione in vista di questa trasferta.

Probabili formazioni — Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Montero, García, Mammana, Magallan, Gomez, Baeza, Andrada, Pellegrini, Aliendro, Lanzini, Monzon.

River Plate (4-3-1-2): Armani, Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña, Galván, Moreno, Vera, Quintero, Salas, Ruberto.

