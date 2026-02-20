Nella giornata di domani scenderanno in campo le due squadre che, attualmente, si trovano agli estremi della classifica

Jacopo del Monaco 20 febbraio - 18:30

Tra gli incontri che si disputeranno in questo fine settimana di calcio figura anche quello tra il Venezia ed il Pescara e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della ventiseiesima giornata della Serie B. La gara avrà inizio alle ore 15:00 della giornata di domani e si terrà presso lo Stadio Pierluigi Penzo. Nella gara d'andata, giocata a metà settembre, i due club hanno pareggiato 2-2: dopo i gol dei Lagunari segnati da Adorante e Fila, i Delfini hanno ottenuto il pareggio con le reti di Olzer e Di Nardo.

Venezia-Pescara, dove vedere l'incontro — Domani pomeriggio scenderanno in campo i due club che si trovano agli estremi della classifica della seconda divisione italiana. Entrambe, ovviamente, punteranno alla vittoria per conquistare tre punti che possono risultare importanti. La sfida di domani che metterà di fronte il Venezia ed il Pescara sarà visibile in diretta televisiva e streaming su DAZN. In streaming, tra l'altro, sarà visibile anche su Amazon Prime Video grazie al canale La B Channel.

Come arrivare le due squadre alla partita — Attualmente, il Venezia allenato da Giovanni Stroppa occupa il primo posto del campionato cadetto con 53 punti, uno solo in più rispetto al Frosinone secondo in classifica. Negli impegni più recenti della stagione in corso, gli arancioneroverdi ha ottenuto ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate: successi contro Mantova (2-5), Carrarese in casa e Frosinone in trasferta con lo stesso risultato, vale a dire 2-1, ed un poker in trasferta contro il Cesena; sconfitta per 0-2 tra le mura amiche contro il Modena.

Il Pescara guidato da Giorgio Gorgone, dal canto suo, si trova all'ultima posizione della classifica di Serie B con soli 18 punti totalizzati, a -5 dalla zona Play-out. Nelle ultime cinque giornate della cadetteria, dopo aver collezionato un pareggio per 2-2 contro il Mantova e ben tre sconfitte contro Monza (3-0), Cesena in trasferta e poi Catanzaro tra le mura amiche con lo stesso punteggio, ovvero 2-0, i Delfini hanno vinto di misura in casa dell'Avellino grazie alla rete di Brugman al minuto 85.

Probabili formazioni — I padroni di casa avranno quasi tutta la rosa a disposizione tranne il lungodegente Bjarkason e lo squalificato Doumbia. Per quanto riguarda la squadra ospite, invece, mancheranno Desplanches, Pellacani, Kraja, Tsadjout, Oliveri, Merola e Caligara.

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Sverko, Svoboda, Schingtienne; Sagrado, Perez, Duncan, Busio, Hainaut; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa

PESCARA (4-3-3): Saio; Cagnano, Capellini, Bettella, Letizia; Fanne, Brugman, Valzania; Meazzi, Di Nardo, Olzer. Allenatore: Gorgone