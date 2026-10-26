Il Vicenza ha ritrovato fiducia e adesso cerca conferme davanti al proprio pubblico. Martedì 27 ottobre 2026 alle 20:00, allo stadio Romeo Menti, arriva il Modena per la nona giornata di Serie B. Una sfida tra due squadre reduci da una vittoria, ma con percorsi differenti: i biancorossi vogliono allontanarsi dalle posizioni più delicate, gli emiliani puntano a consolidarsi nelle zone alte. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La formazione di Fabio Gallo ha raggiunto nove punti grazie al 2-0 sul campo dell’Empoli. Quella di Daniele Galloppa è invece salita a sedici dopo il 3-0 contro il Cesena, con Andrea Belotti ancora protagonista. Il turno infrasettimanale mette quindi alla prova la capacità di entrambe di recuperare energie e riproporre quanto mostrato nell’ultima uscita. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Vicenza-Modena in TV e streaming

Vicenza, la vittoria di Empoli dà forza al lavoro di Gallo

Caricamento post Instagram...

Modena, Belotti trascina un attacco ricco di soluzioni

La chiave tattica: controllare le fasce senza liberare i trequartisti

, con calcio d’inizio alle. LaB Channel è disponibile suattraverso un abbonamento dedicato. Gli utenti DAZN potranno seguire l’incontro tramite il sito o l’applicazione, con un piano che includa la Serie B. Chi sceglierà Prime Video dovrà avere attivo LaB Channel: il solo abbonamento Amazon Prime non comprende l’accesso al canale. La partita di Serie B potrà essere guardata sul televisore attraverso le app e i dispositivi compatibili, oppure in streaming da computer, smartphone e tablet.Il successo delha restituito al Vicenza punti e convinzione. Le reti dihanno deciso una partita nella quale i biancorossi hanno saputo sfruttare anche la superiorità numerica determinata dall’espulsione di Curto. Dopo la reazione mostrata a Benevento, Gallo ha ottenuto un’altra risposta sul piano dell’atteggiamento. Contro il Modena servirà mantenere quella disponibilità ad aggredire l’avversario, accompagnandola con attenzione nelle coperture. Lenelle prime otto giornate indicano infatti un aspetto ancora da migliorare. La porta inviolata di Empoli rappresenta un segnale positivo, ma al Menti arriverà un attacco che attraversa un buon momento e dispone di alternative importanti.La doppietta contro ilha confermato il momento di. Dopo essere andato a segno contro Empoli, Verona e Carrarese, il centravanti ha inciso anche nel derby, offrendo a Galloppa concretezza e presenza in area. Ildell’ultimo turno ha premiato anche la tenuta complessiva della squadra. Per il Modena, mantenere equilibrio mentre cerca il gol sarà importante soprattutto contro un Vicenza deciso a sfruttare il fattore campo. La concorrenza offensiva lascia diverse possibilità.può giocare vicino a Belotti, mentreoffrono soluzioni tra le linee. A centrocampo sono attesi, converso il forfait.Il confronto tra ile ilpotrebbe rendere decisive le posizioni degli esterni.dovranno scegliere quando accompagnare l’attacco e quando restare a protezione della difesa, tenendo conto della spinta di. Il Modena cercherà di raggiungerenegli spazi ai lati del centrocampo biancorosso. Se uno dei difensori del Vicenza sarà costretto a uscire in avanti,potrà provare ad attaccare il corridoio liberato: servirà quindi coordinazione tra la linea arretrata e la mediana.

Dall’altra parte, Rauti e Morra potranno impegnare i centrali ospiti con movimenti complementari, mentre gli inserimenti di Valoti possono aggiungere presenza vicino all’area. Per il Vicenza sarà importante sostenere le punte senza perdere il controllo delle ripartenze.

Caricamento post Instagram...

Le probabili formazioni: Rauti con Morra, Belotti riferimento emiliano

Ildovrebbe confermare il, conin porta enel terzetto difensivo.agiranno sulle corsie, mentreformeranno il centrocampo. Davanti è atteso, conleggermente favorito su Merkaj, Moncini e Alessio per affiancarlo.

Il Modena dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Chichizola, spazio a Folino, Nador e Nieling. Tonoli e Azzi occuperanno le fasce, con Brugman e Bianco nella coppia centrale. Olzer e Ambrosino sono candidati a sostenere Belotti, mentre Caso resta un’alternativa per la trequarti.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Valoti, Bellemo, Pellizzari, Corazza; Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo.

MODENA (3-4-2-1): Chichizola; Folino, Nador, Nieling; Tonoli, Brugman, Bianco, Azzi; Olzer, Ambrosino; Belotti. Allenatore: Daniele Galloppa.

Vicenza-Modena: orario e piattaforme della diretta