Zalgiris-Real Madrid: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Sfida affascinante in Eurolega tra Žalgiris Kaunas e Real Madrid, in programma venerdì 20 marzo alle ore 19:00. I lituani cercano un successo pesante davanti al proprio pubblico per consolidare la corsa alla postseason, mentre gli spagnoli vogliono confermarsi tra le big della competizione e difendere le posizioni di vertice. I precedenti sorridono al Real Madrid, ma il fattore campo potrebbe riequilibrare una sfida che si preannuncia molto combattuta.
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Qui Zalgiris—
Lo Žalgiris Kaunas arriva da un periodo altalenante: nelle ultime uscite ha mostrato buone cose soprattutto in casa, dove ha costruito gran parte dei propri successi stagionali. Nonostante la recente sconfitta contro il Panathinaikos, resta una squadra solida davanti al proprio pubblico, con un rendimento interno decisamente positivo.
Qui Real Madrid—
Il Real Madrid invece è reduce da una convincente vittoria contro Valencia, ma il rendimento in trasferta continua a essere meno brillante rispetto a quello casalingo. Gli spagnoli restano una delle squadre più complete del torneo, ma lontano da Madrid hanno mostrato qualche fragilità di troppo.
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