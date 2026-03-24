La presenza di Hub Affiliations tra i finalisti dei SiGMA South America Awards 2026 non è un episodio isolato. È la 32ª volta che il brand entra in una shortlist internazionale.

Alessia Bartiromo 24 marzo - 12:15

Nel mondo del betting e dell’affiliazione sportiva, entrare in una shortlist è sempre un segnale importante. Ma quando succede per la trentaduesima volta, il significato cambia completamente. La candidatura di Hub Affiliations nella categoria Best Sports Affiliate 2026 ai SiGMA South America Awards non rappresenta infatti solo un nuovo traguardo.

Rappresenta qualcosa di molto più raro: continuità ad alto livello. Perché emergere una volta può essere significativo. Farlo con regolarità, invece, significa costruire una reputazione vera.

Una shortlist che vale più del momento — Nel settore iGaming, una nomination può accendere i riflettori. Ma è la ripetizione dei riconoscimenti a costruire credibilità. La presenza di Hub Affiliations tra i finalisti dei SiGMA South America Awards 2026 non è un episodio isolato. È la 32ª volta che il brand entra in una shortlist internazionale.

E questo cambia completamente la lettura del risultato.

Una singola candidatura può raccontare un ottimo anno.

Trentadue raccontano invece:

qualità costante

capacità di adattarsi al mercato

riconoscibilità internazionale

solidità del modello

In un settore dove molti riescono a comunicarsi bene ma pochi riescono a restare rilevanti nel tempo, questo tipo di continuità diventa uno degli indicatori più concreti di valore.

Best Sports Affiliate 2026: una delle categorie più competitive — La categoria in cui Hub Affiliations è stata inserita non è una qualsiasi.

Best Sports Affiliate 2026 è una delle più complesse e selettive dell’intero programma, perché riguarda uno degli ambiti più competitivi del settore: l’affiliazione sportiva.

Qui non basta portare traffico.

Servono:

contenuti credibili

qualità dell’audience

relazioni solide con gli operatori

capacità di conversione

visione strategica

È un equilibrio difficile, in cui pochi riescono davvero a distinguersi.

Ed è proprio in questo contesto che la candidatura assume un peso ancora maggiore.

São Paulo e i SiGMA Awards: il contesto conta

L’evento si terrà al Tokio Marine Hall di São Paulo, in Brasile, all’interno dei SiGMA South America Awards 2026.

Un contesto internazionale, selettivo, con accesso su invito e presenza dei principali operatori del settore: affiliate, brand, provider e influencer.

Programma ufficiale:

20:00 – Welcome Reception

21:00 – Inizio cerimonia

Dress code: Lounge / Suit

Non è solo una premiazione.

È uno dei momenti in cui il settore si osserva, si misura e decide chi riconoscere.

Il valore della 32ª shortlist — Il numero, in questo caso, non è un dettaglio. È ciò che fa la differenza tra:

visibilità

e reputazione

Una nomination può essere un picco. Trentadue shortlist sono una traiettoria.

Significa che il brand:

non dipende dal momento

non vive di singoli exploit

ma ha costruito una presenza stabile

In altre parole, Hub Affiliations non è un nome che compare. È un nome che torna. E nel linguaggio del mercato, questo è uno dei segnali più forti di affidabilità.

Cosa significa oggi essere un grande sports affiliate — Il mondo del betting è cambiato. Oggi non basta più:

generare traffico

presidiare keyword

spingere offerte

Un vero sports affiliate deve saper:

costruire fiducia

creare contenuti credibili

interpretare il comportamento degli utenti

L’utente sportivo oggi è più informato, più esigente, più selettivo.

E proprio per questo, la qualità dell’esperienza diventa centrale.

La presenza di Hub Affiliations in questa shortlist suggerisce una cosa precisa: il brand viene percepito come capace di operare in questo scenario complesso.

Ph credits Hub Affiliations

Un posizionamento sempre più internazionale — C’è poi un altro elemento da considerare. Questa candidatura rafforza il posizionamento di Hub Affiliations come brand internazionale.

E oggi l’internazionalità non si misura solo nei mercati raggiunti, ma nella capacità di:

mantenere qualità

essere riconoscibili

restare competitivi in contesti diversi

La 32ª shortlist rafforza esattamente questa lettura.

Perché il Sud America conta — Il fatto che la candidatura arrivi nei SiGMA South America Awards non è secondario.

Il Sud America è oggi una delle aree più dinamiche del settore:

forte cultura sportiva

crescita digitale

grande attenzione degli operatori

Essere riconosciuti in questo contesto significa posizionarsi in uno dei mercati più importanti per il futuro dell’affiliazione sportiva.

Ph credits Hub Affiliations

Una candidatura che parla di continuità — Alla fine, il punto è questo.

Questa candidatura non racconta solo un risultato.

Racconta un percorso.

visione

execution

continuità

Tre elementi che, insieme, costruiscono il vero valore nel lungo periodo.

Come supportare Hub Affiliations — Per chi vuole supportare Hub Affiliations nella categoria Best Sports Affiliate 2026, sono disponibili due modalità di voto:

Voto B2B (ticket holders)

Voto pubblico