Martin Braithwaite segna per l'Espanyol in Segunda divison contro il Villarreal B nella gara vinta dalla squadra di Barcellona 2-1...

Redazione DDD
LILY ESPANYOL

Espanyol, la super speaker è la piccola Lily: Braithwaite fa gol e le fa i complimenti...

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