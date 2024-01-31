Martin Braithwaite segna per l'Espanyol in Segunda divison contro il Villarreal B nella gara vinta dalla squadra di Barcellona 2-1...
Espanyol, la super speaker è la piccola Lily: Braithwaite fa gol e le fa i complimenti...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Mondiali 2026, Capo Verde scrive la storia: ora basta un punto per passare il girone
Calcio Estero
Mbappé: "Non durerò quanto Messi, Beckham mi parla spesso della MLS"
Ultim’ora
Milan, Cardinale ridisegna la dirigenza con Almstadt nuovo ds: tutte le novità
Notizie Calcio
Uruguay, la delusione di Araujo: "Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è bastato"
Calcio Italiano
Napoli, De Laurentiis: "Il calcio europeo sta collassando. Voglio costruire stadio e centro sportivo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti