Nemmeno l'infortunio alla caviglia che l'ha bloccato per oltre due mesi ha indebolito le sue qualità tecniche e fisiche. È stato uno dei protagonisti assoluti della Coppa d'Africa e alla fine, temporaneamente, è anche riuscito a portarsi a casa il trofeo nella propria nazione. Tuttavia, negli ultimi tempi è tornata alla luce la vicenda giudiziaria legata ad una presunta violenza sessuale commessa dal calciatore. La mediaticità del caso ha convinto gli organizzatori del premio dedicato a Marc Foé a non assegnarlo al terzino del PSG.

Achraf Hakimi e la giustizia francese

Il calciatore marocchino aveva conquistato il riconoscimento individuale già durante l'edizione scorsa. Il premio è dedicato all'ex calciatore Marc-Viven Foé, deceduto tragicamente in campo mentre si stava disputando Camerun-Colombia di Confederations Cup nel 2003. Istituito nel 2009, questo riconoscimento viene assegnato al miglior giocatore africano della Ligue 1 e ha dei criteri ben precisi. Achraf Hakimi manca nella lista degli 11 finalisti perché oltre al talento, si valutano immagine e condotta del calciatore fuori dal campo. In lizza per la conquista del premio, data 11 maggio, rimangono comunque giocatori del calibro di Aubameyang e Lamine Camara del Monaco.