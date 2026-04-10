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Achraf Hakimi manca il bis al premio Marc-Vivien Foé: sull’assegnazione ha influito il processo giudiziario

PSG Marsiglia
Il nazionale marocchino continua ad impressionare in campo ma alle sue spalle si ingrossa sempre di più la questione giudiziaria del 2023
Pietro Rusconi
Pietro Rusconi Redattore 

La stagione 2025-26 di Achraf Hakimi continua a spostarsi su binari incerti. Se il Paris Saint-Germain sembra aver recuperato lo stile e la qualità dell'annata passata, il calciatore marocchino sembra invece proseguire in un tunnel semioscuro. In realtà, sul campo di gioco nessuno avrebbe da ridire su uno dei terzini più forti degli ultimi anni. Solo pochi mesi fa il laterale destro del PSG vinceva il Pallone d'Oro africano per un 2024-25 da 11 reti stagionali con la valanga di trofei conquistata col club.

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PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain viene portato fuori dal campo in barella dopo aver subito un infortunio a seguito di un fallo di Luis Diaz del Bayern Monaco (non in foto) durante la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Nemmeno l'infortunio alla caviglia che l'ha bloccato per oltre due mesi ha indebolito le sue qualità tecniche e fisiche. È stato uno dei protagonisti assoluti della Coppa d'Africa e alla fine, temporaneamente, è anche riuscito a portarsi a casa il trofeo nella propria nazione. Tuttavia, negli ultimi tempi è tornata alla luce la vicenda giudiziaria legata ad una presunta violenza sessuale commessa dal calciatore. La mediaticità del caso ha convinto gli organizzatori del premio dedicato a Marc Foé a non assegnarlo al terzino del PSG.

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Achraf Hakimi e la giustizia francese

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Il calciatore marocchino aveva conquistato il riconoscimento individuale già durante l'edizione scorsa. Il premio è dedicato all'ex calciatore Marc-Viven Foé, deceduto tragicamente in campo mentre si stava disputando Camerun-Colombia di Confederations Cup nel 2003. Istituito nel 2009, questo riconoscimento viene assegnato al miglior giocatore africano della Ligue 1 e ha dei criteri ben precisi. Achraf Hakimi manca nella lista degli 11 finalisti perché oltre al talento, si valutano immagine e condotta del calciatore fuori dal campo. In lizza per la conquista del premio, data 11 maggio, rimangono comunque giocatori del calibro di Aubameyang e Lamine Camara del Monaco.

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Su Hakimi pesa dunque il recente rinvio a processo sulla violenza sessuale risalente al 2023. L'indagine del commissariato di Val-de-Marne ha incriminato il marocchino e condotto il capitano della nazionale davanti alla corte criminale dipartimentale degli Hauts-de-Seine.

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