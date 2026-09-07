Richard Hughes raggiunge Simone Inzaghi in Arabia Saudita. L'ex direttore sportivo del Liverpool lascia il calcio europeo e firma ufficialmente come nuovo ds dell'Al-Hilal, una scelta figlia dell'ultimo trend del club saudita di rinforzare le proprie strutture tecniche e organizzative con dirigenti provenienti dall'Europa.

Il comunicato dell'Al-Hilal

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l'ha annunciato l'arrivo dicomunicando: "Il consiglio di amministrazione dell'Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha finalizzato il contratto con il cittadino scozzese, che assumerà la carica diHughes ha iniziato oggi il suo incarico, al suo arrivo a Riyadh".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Andrew Robertson del Liverpool riceve una cornice dal CEO Billy Hogan, dal direttore sportivo Richard Hughes e dagli ex giocatori del Liverpool Kenny Dalglish e Ian Rush dopo la sua ultima apparizione con la maglia del club durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Continuando, il club saudita ha presentato l'ex ds dei Reds scrivendo: "La nomina di Hughes si inserisce nel quadro degli sforzi dell'Al-Hilal per rafforzare il proprio sistema calcistico e sviluppare la propria struttura sportiva con competenze specialistiche. Ciò contribuirà a migliorare la qualità del lavoro tecnico, a perfezionare i processi di reclutamento e scouting e a rafforzare l'integrazione in tutti gli aspetti legati al settore calcistico".

Al-Hilal più "europeo"

La scelta di Richard Hughes rappresenta il proseguimento di una linea strategica dell'Al-Hilal che punta a rinforzare il proprio organico attingendo dal calcio europeo non solo per quel che riguarda gli acquisti, come visto dai recenti arrivi di Ollie Watkins, Crysencio Summerville e Gabriel Martinelli, ma anche per il potenziamento delle proprie strutture tecniche e organizzative.

Richard Hughes Appointed Sporting Director for Al-Hilal 📄



🔗: https://t.co/auFrQS1pKr pic.twitter.com/BLWcptSlXi — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 6, 2026

L'area tecnica dell'Al-Hilal diinfatti suona molto più europea o, per meglio dire, britannica con gli scozzesi(responsabile del recruitment) e(capo dello scouting) e gli inglesi(Football Technical Director) e(Senior Technical Scout) che completano l'arrivo dell'altro britannico e nuovo direttore sportivo