Nuova avventura per il dirigente scozzese, Richard Hughes, pronto a lasciare il calcio europeo per accettare il progetto dell'Al-Hilal
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Richard Hughes raggiunge Simone Inzaghi in Arabia Saudita. L'ex direttore sportivo del Liverpool lascia il calcio europeo e firma ufficialmente come nuovo ds dell'Al-Hilal, una scelta figlia dell'ultimo trend del club saudita di rinforzare le proprie strutture tecniche e organizzative con dirigenti provenienti dall'Europa.
Il comunicato dell'Al-HilalAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l'Al-Hilal ha annunciato l'arrivo di Richard Hughes comunicando: "Il consiglio di amministrazione dell'Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha finalizzato il contratto con il cittadino scozzese Richard Hughes, che assumerà la carica di direttore sportivo del club. Hughes ha iniziato oggi il suo incarico, al suo arrivo a Riyadh".
Continuando, il club saudita ha presentato l'ex ds dei Reds scrivendo: "La nomina di Hughes si inserisce nel quadro degli sforzi dell'Al-Hilal per rafforzare il proprio sistema calcistico e sviluppare la propria struttura sportiva con competenze specialistiche. Ciò contribuirà a migliorare la qualità del lavoro tecnico, a perfezionare i processi di reclutamento e scouting e a rafforzare l'integrazione in tutti gli aspetti legati al settore calcistico".
Al-Hilal più "europeo"La scelta di Richard Hughes rappresenta il proseguimento di una linea strategica dell'Al-Hilal che punta a rinforzare il proprio organico attingendo dal calcio europeo non solo per quel che riguarda gli acquisti, come visto dai recenti arrivi di Ollie Watkins, Crysencio Summerville e Gabriel Martinelli, ma anche per il potenziamento delle proprie strutture tecniche e organizzative. L'area tecnica dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi infatti suona molto più europea o, per meglio dire, britannica con gli scozzesi Mark Burchill (responsabile del recruitment) e Craig McKee (capo dello scouting) e gli inglesi Simon Francis (Football Technical Director) e Harry Arter (Senior Technical Scout) che completano l'arrivo dell'altro britannico e nuovo direttore sportivo Richard Hughes.
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