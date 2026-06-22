Premessa: L'obiettivo principale della difesa dell'Atlético Madrid era Marc Cucurella. Le trattative stavano procedendo bene ma l'avvento del Real Madrid ha cambiato i piani dell'ex Chelsea e nazionale spagnolo, che si è legato ai Blancos fino al 2032. Sfumato il piano A, l'Atlético sta per chiudere, secondo MARCA, per un altro terzino sinistro, anch'esso spagnolo e in nazionale, Alejandro Grimaldo.

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Tutt'altro che terzino

Attenendoci all'indiscrezione lanciata da MARCA, l'offerta da 20 milioni dovrebbe essere accettata dal, impotente dinanzi alla volontà del calciatore e al contratto in scadenza nel 2027.è un classe '95, compirà 31 anni il prossimo 20 settembre e l'rappresenta l'ultimo grande contratto della carriera di un terzino che, per la qualità e i mezzi a disposizione, poteva fare decisamente di più.

LEVERKUSEN, GERMANY - OCTOBER 21: Alex Grimaldo del Bayer 04 Leverkusen reagisce durante la partita della Fase a Gironi MD3 della UEFA Champions League 2025/26 tra Bayer 04 Leverkusen e Paris Saint-Germain alla BayArena il 21 ottobre 2025 a Leverkusen, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Cresciuto ne La Masia, non avrà mai l'opportunità di esordire in prima squadra con il Barcellona. E così, Grimaldo, a 20 anni, cambia nazione e si trasferisce al Benfica. Con i Lusitani comincia a impadronirsi della fascia sinistra sfornando assist a ripetizione: saranno 56 in tutte le competizioni con le aquile. Nella stagione 23/24 avviene la svolta. Il Bayer Leverkusen lo strappa al Benfica e, in tre stagioni, Grimaldo mette a referto 30 gol e 47 assist conquistando il primo, storico, campionato con le aspirine sotto la guida di Xabi Alonso.

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Una freccia educata per Simeone

nelle sue esperienze prima ale poi alsi è contraddistinto per le sue abilità da calcio da fermo. Sono stati innumerevoli gli assist da palla inattiva e i gol dalla mattonella preferita. Tuttavia, è un terzino profondamente diverso dache, nonostante sia reduce da una stagione positiva, sembra essere sul mercato. Infatti,ha una spiccata propensione offensiva e capacità di incidere nella trequarti avversaria, mentre l'exè più abile nel difendere. Toccherà al Cholometterenelle migliori condizioni per incidere e regalare colpi di classe ai Colchoneros.

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