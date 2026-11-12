Seppur con gli occhi ancora segnati da quanto assistito a Santa Cruz de Tenerife, l'Andorra cerca gradualmente di tornare alla sua quotidianità e di proseguire il calendario delle prossime partite. A rompere il silenzio sulla tragedia di Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife che ha perso la vita in seguito a un drammatico scontro di gioco con il portiere dei Tricolors, è stato l'allenatore del club, Carles Manso. L'allenatore dell'Andorra, infatti, è recentemente intervenuto in conferenza stampa per la prima volta dalla tragica scomparsa del centravanti spagnolo, affrontando la questione ed esprimendo il suo totale sostegno a Jesus Owono, l'estremo difensore dell'Andorra protagonista del terribile accaduto.

Manso: "Stiamo fornendo supporto psicologico ai calciatori"

Gestire la situazione non è affatto facile perché, in fin dei conti, nessuno ti insegna come affrontare queste cose, figuriamoci come gestirle.

stiamo cercando di essere il più ragionevoli possibile, di rispettare il percorso di ogni persona, di ogni giocatore, e

di

fornire loro il supporto psicologico o qualsiasi altra cosa di cui loro abbiano bisogno

.

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Almeria,ha parlato della situazione della sua squadra dopo la tragedia De Miguel , affermando: "MaIl gruppo viene prima di tutto, restare uniti, perché crediamo che sia qualcosa che dobbiamo vivere insieme, e poi ogni giocatore avrà l'opportunità di farlo individualmente.

Continuando, il tecnico spagnolo ha aggiunto: "Crediamo che ognuno abbia bisogno del proprio tempo, con il massimo rispetto. Alla fine, la competizione ti costringe ad andare avanti, e noi abbiamo dovuto tornare al lavoro. La scorsa settimana, in particolare, abbiamo cercato di organizzare sessioni di allenamento volontarie in modo che tutti si sentissero liberi, ma soprattutto per dare ai calciatori la possibilità di provare a vivere quei momenti insieme, per cercare di far uscire tutti di casa e per dare loro gli strumenti affinché quelle due o tre ore di allenamento o la sessione giornaliera fossero il più possibile distanti da tutto ciò che era successo, e quantomeno, per superare insieme i momenti difficili e cercare di farlo, come ho detto all'inizio, nel modo più rispettoso possibile con tutti e con il massimo buon senso. Dobbiamo rispettare il percorso di ognuno e lasciare che tutti si sentano liberi di affrontare questa difficoltà nel miglior modo possibile".

🗣️ El entrenador del @fcandorra, Carles Manso, habla sobre Jesús Owono en la previa del partido en Almería



➡️ "Tenemos que darle espacio para que se sienta libre de tomar cualquier decisión"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4w6Q25WZZC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2026

" Owono non avrebbe mai voluto che finisse così "

Nel corso della conferenza, l'allenatore dell'Andorra ha poi spiegato: "Jesus Owono é ovviamente molto colpito da tutto ciò che è accaduto. È una tragedia, e non avrebbe mai voluto che finisse così. È una situazione molto delicata, che non augureremmo a nessuno. Essendo la persona più coinvolta, si trova in una situazione molto difficile da gestire, e dobbiamo rispettare il suo percorso e la sua privacy. In questo momento sappiamo che è con la sua famiglia, i suoi amici e la sua compagna, e immaginiamo che tutto ciò lo aiuterà gradualmente ad affrontare meglio la situazione. È ovvio che non sta attraversando un bel periodo, come ha dichiarato, sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua vita. L'unica cosa che dobbiamo fare è stargli vicino e cercare di dargli tutto il supporto possibile".

MILANO, ITALIA - 8 NOVEMBRE: L'immagine del compianto attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel Alameda, viene mostrata su un maxischermo prima della partita di Serie A tra FC Internazionale e Como 1907 allo Stadio Giuseppe Meazza, l'8 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Infine, Carles Manso ha terminato il suo discorso, dicendo: "Daremo a Owono il tempo necessario affinché si senta completamente libero di prendere qualsiasi scelta sul suo eventuale ritorno. Quando tornerà? Quando lo riterrà opportuno e quando si sentirà veramente pronto a prendere una decisione di questo tipo. Adesso, voglio ricordare la famiglia di Jesus de Miguel, l'intero club, Tenerife e tutta l'isola. Da qui, ancora una volta e pubblicamente, vogliamo mandare loro un caloroso abbraccio, pieno di affetto e sostegno per la situazione che stanno vivendo, in particolare alla sua famiglia, ai suoi genitori, alla sua compagna e a sua figlia, perché questi sono momenti molto difficili e noi dell'FC Andorra vogliamo mandare loro questo abbraccio e tutto il sostegno possibile".