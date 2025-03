Pesante squalifica per Angel Correa, salta due volte il Barcellona

Squalifica di cinque giornate per Correa

Correa ha ricevuto quattro giornate di squalifica per gli insulti, a cui va aggiunta una giornata di squalifica per il fallo da cartellino rosso. Per il giudice sportivo il giocatore ha violato l’articolo 99 del Codice Disciplinare della Rfef, che punisce le offese verbali nei confronti della terna arbitrale. La pena va da un minimo di quattro giornate a un massimo di dodici, con la commissione disciplinare che ha deciso quindi di applicare la sanzione minima. In ogni caso, come riportato nel comunicato odierno, le scuse sui social non hanno influito sulla decisione, in quanto non ritenute un'attenuante.