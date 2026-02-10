Sono state confermate le sanzioni per il nucleo di tifosi dell'Huracan che ha aggredito la squadra ospite mentre tornava dal riscaldamento

Pietro Rusconi Redattore 10 febbraio - 19:22

È storia nota che il tifo in Argentina sia particolarmente caldo e animato. Tuttavia, nel Clasico Porteño, i toni si sono alzati in maniera piuttosto decisa. Il match tra Huracan e San Lorenzo si è scaldato già prima del calcio di inizio. Lo stadio della squadra del Barrio Parque Patricios ha una zona particolare del campo, tale per cui lo scontro è difficilmente evitabile. Il rettilineo che porta agli spogliatoi non è coperto da un tunnel e questo permette ai tifosi di casa di avvicinarsi alla squadra ospite che rientra negli spogliatoi.

Le sanzioni ai tifosi dell'Huracan — Una volta approssimatosi ai calciatori del San Lorenzo, un piccolo gruppo di supporter dell'Huracan ha oltrepassato i limiti delle barriere e ha preso di mira gli ospiti. Sono volati insulti e sputi (verso José Devecchi), ma soprattutto c'è stato un pugno verso l'attaccante colombiano Diego Herazo. A seguito della vicenda, sono partite subito le indagini per rintracciare gli autori dell'episodio violento.

A seguito dell'identificazione di 5 individui, l'organo di governo di Buenos Aires ha stabilito le sanzioni per punire la società e i tifosi. La zona incriminata dello stadio Tomas A. Duco è stata così temporaneamente limitata in attesa della presentazione di un piano di sicurezza da parte delle autorità del club. Per gli imputati invece, ci si rifà alla violazione degli articoli 119 e 120 del Codice dei reati minori di Buenos Aires, sull'incitamento al disordine. La pena prevista per i tifosi è il divieto di partecipazione agli eventi sportivi per 4 anni.

Il comunicato dell'organo di governo — L'organo di governo ha rilasciato anche un comunicato ufficiale, con dettagli e modalità di identificazione dei responsabili: "Il Ministero della Sicurezza della città ha identificato e consegnato alla giustizia i tre sostenitori dell'Huracan che hanno tentato di aggredire i giocatori del San Lorenzo durante la partita di ieri, mentre terminavano il riscaldamento. Uno di loro è stato identificato ieri durante la partita, gli altri due nelle ultime ore". Nella mattinata di oggi, la polizia ha individuato altri due imputati, sottoposti alla stessa condanna.

"I tre tifosi riceveranno la pena massima prevista dal diritto di accesso, ovvero il divieto di ingresso negli stadi per quattro anni. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle riprese di sorveglianza degli agenti del Dipartimento di Condotta Illecita in Eventi di Massa della Polizia Municipale. Inoltre, il Ministro della Sicurezza procederà alla chiusura di quella sezione dello stadio Tomas A. Duco fino a quando le autorità del club non presenteranno un piano di sicurezza".