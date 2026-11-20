Quando si parla di pretattica in Premier League, i pericoli per un allenatore ormai possono arrivare anche dai profili online dei propri giocatori. È quanto accaduto all'Arsenal negli ultimi giorni, dove Mikel Arteta ha deciso di introdurre regole specifiche sull'uso del Fantasy Premier League, il fantacalcio del campionato inglese. Tutto è nato da una piccola svista dell'esterno Christos Tzolis, che attraverso la sua squadra nel gioco aveva involontariamente anticipato il proprio impiego da titolare prima della sfida contro il Liverpool. Un episodio che ha spinto il tecnico spagnolo a fissare paletti più rigidi sul tema, allargando poi lo sguardo anche all'impatto del trend del momento, GTA 6, sulle abitudini del gruppo.

La reazione di Arteta

A smascherare il retroscena è stato l'account X FPL Focal, che ha associato il teamproprio aconfrontando le formazioni schierate in due giornate consecutive. Prima del match con il Liverpool , l'attaccante si era infatti nominato capitano della propria rosa virtuale, svelando di fatto il suo rientro dal primo minuto dopo un recente stop per infortunio.

Appena Arteta ha scoperto l'accaduto, il giocatore ha eliminato tutti i tesserati dell'Arsenal dalla sua squadra in vista della gara successiva contro l'Hull. Per l'esterno greco il fantacalcio inglese, che conta 13 milioni di iscritti l'anno, è una vera fissazione: a inizio stagione, dopo un assist contro il Coventry, aveva scherzato dicendo "Mi prendo i tre punti". Venerdì, in conferenza, Arteta ha confermato di aver affrontato l'argomento "con Christos, con la squadra e con tutto lo staff", ammettendo che tutti chiedono continuamente anticipazioni sulle formazioni. Pur definendo la vicenda qualcosa di nuovo, l'allenatore ha chiarito che servono nuove procedure perché "la riservatezza è fondamentale, perché si tratta di fiducia e di ciò che stiamo cercando di fare, e questo deve rimanere un segreto assoluto". Le contromisure, ha assicurato il manager spagnolo, sono già state attivate.

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