L'attaccante è pronto al debutto stagionale
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Si sta avvicinando sempre di più il ritorno in campo di Alexander Sorloth, attaccante dell'Atlético Madrid. Fino a questo momento, infatti, l'allenatore del club spagnolo Diego Simeone non ha mai avuto la possibilità di usufruire del norvegese a causa di un infortunio muscolare. Questo problema non ha permesso all'ex calciatore del Villarreal di scendere in campo per le prime giornate della Liga Spagnola ed anche per il primo turno della league phase della Champions League. Inoltre, il 30enne ha anche saltato sosta per le Nazionali con la sua Norvegia, la quale ha disputato le prime quattro gare della Nations League. Adesso, però, il giocatore è tornato a disposizione del Cholo e la prossima partita di campionato potrebbe essere quella del debutto stagionale.
Sorloth sarà a disposizione dell'Atlético Madrid per la prima volta in stagioneClasse 1995, Sorloth non disputa un match ufficiale dall'11 luglio. Quel giorno, l'attaccante dell'Atlético Madrid ha giocato 68 minuti della partita tra Norvegia ed Inghilterra, terminata 1-2 per i Three Lions, valevole per i quarti di finale del Mondiale disputato quest'estate. L'ultimo match con la maglia dei Colchoneros, invece, risale al 24 maggio quando, in occasione dell'ultima giornata della scorsa edizione della Liga, il centravanti ha giocato il secondo tempo della sfida contro il Villarreal. Dodici giorni prima dell'incontro appena menzionato, invece, ha segnato contro l'Osasuna quella che, fino ad ora, è la sua ultima rete in gare ufficiali.
Nel mese di agosto, a pochi giorni dall'esordio stagione della sua squadra, Sorloth ha riportato un infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori per diverse settimane. Nelle ultime ore, però, il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che Simeone potrà convocare il norvegese per la prima volta in questa stagione. Infatti, alle ore 16:15 di domani pomeriggio l'Atlético Madrid giocherà in trasferta contro il Deportivo Alavés ed il centravanti classe 1995, dopo quasi due mesi di stop, potrebbe fare il suo esordio stagionale.
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