Si sta avvicinando sempre di più il ritorno in campo di Alexander Sorloth, attaccante dell'Atlético Madrid. Fino a questo momento, infatti, l'allenatore del club spagnolo Diego Simeone non ha mai avuto la possibilità di usufruire del norvegese a causa di un infortunio muscolare. Questo problema non ha permesso all'ex calciatore del Villarreal di scendere in campo per le prime giornate della Liga Spagnola ed anche per il primo turno della league phase della Champions League. Inoltre, il 30enne ha anche saltato sosta per le Nazionali con la sua Norvegia, la quale ha disputato le prime quattro gare della Nations League. Adesso, però, il giocatore è tornato a disposizione del Cholo e la prossima partita di campionato potrebbe essere quella del debutto stagionale.

Sorloth sarà a disposizione dell'Atlético Madrid per la prima volta in stagione

Classe 1995, Sorloth non disputa un match ufficiale dall'. Quel giorno, l'attaccante dell'Atlético Madrid ha giocato 68 minuti della partita tra Norvegia ed Inghilterra , terminataper i Three Lions, valevole per i quarti di finale deldisputato quest'estate. L'ultimo match con la maglia dei Colchoneros, invece, risale alquando, in occasione dell'ultima giornata della scorsa edizione della Liga, il centravanti ha giocato il secondo tempo della sfida contro il Villarreal. Dodici giorni prima dell'incontro appena menzionato, invece, ha segnato contro l'quella che, fino ad ora, è la sua ultima rete in gare ufficiali.

Siviglia, Spagna - 11 aprile 2026: Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid si riscalda prima della partita de LaLiga EA Sports tra Siviglia ed Atletico Madrid all'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Nel mese di agosto, a pochi giorni dall'esordio stagione della sua squadra, Sorloth ha riportato un infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori per diverse settimane. Nelle ultime ore, però, il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che Simeone potrà convocare il norvegese per la prima volta in questa stagione. Infatti, alle ore 16:15 di domani pomeriggio l'Atlético Madrid giocherà in trasferta contro il Deportivo Alavés ed il centravanti classe 1995, dopo quasi due mesi di stop, potrebbe fare il suo esordio stagionale.