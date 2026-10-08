Una delle partite che si svolgerà nei prossime giorni metterà di fronte il Barcellona ed il Getafe. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione dell'ottava giornata della Liga 2026/2027. L'incontro si terrà sabato 10 ottobre alle ore 18:30 e si disputerà presso il Camp Nou. I Campioni di Spagna allenati dal tedesco Hansi Flick si trovano al primo posto in classifica con 21 punti ottenuti dato che ha vinto le precedenti sette partite di quest'edizione del campionato. Il Getafe che ha come tecnico José Bordalas, dal canto suo, è all'undicesimo posto con otto punti. In vista del match che andrà in scena tra due giorni, però, il già menzionato allenatore tedesco dovrà sciogliere il dubbio sul chi schierare in porta dato che Joao Garcia, il titolare, non è al meglio.

Barcellona, Joan Garcia in dubbio per il match contro il Getafe

Durante la partita delcontro il, terminata con la vittoria perin favore dei Blaugrana, Joan Garcia ha riportato dei. A causa di ciò, lo spagnolo ha giocato solo il primo tempo dell'incontro prima di esser sostituito dall'ex. L'estremo difensore che, in estate, ha vinto ilcon lada riserva, a causa di questi problemi ha saltato anche il match deldisputato e vintoin casa del, l'ultimo prima della sosta per le Nazionali. Contro il club dell'Andalusia, Flick ha schierato in porto il croato

Barcellona, Spagna - 9 settembre 2026: Joan Garcia del Barcellona si riscalda prima della partita di UEFA Champions League 2026/27 tra Barcellona e Feyenoord al Camp Nou. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Nelle scorse ore, il noto quotidiano spagnolo Marca ha riportato che Joan Garcia si sta allenando col resto della squadra da ieri. Tuttavia, non si sa ancora se l'estremo difensore verrà schierato o meno dal primo minuto di gioco. La decisione finale spetterà a lui, dato che il problema principale riguarda il ginocchio. Quindi, non si saprà nulla fino a domani, giorno dell'ultimo allenamento, o addirittura fino a sabato, quando il Barça ospiterà il Getafe. Se lo spagnolo non ce la dovesse fare, Flick potrebbe schierare tra i pali Livakovic che, nelle quattro partite disputate con la sua Croazia, ha subito ben 14 gol.