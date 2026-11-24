Le dichiarazioni dell'allenatore Blaugrana
Allenamento Barcellona, il pallone non cade mai: che show in allenamento
Una delle sfide che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Sabah ed il Barcellona che ha come allenatore Hansi Flick. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del quinto turno della league phase della Champions League 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 18:45 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Baku. Anche se si tratta di un avversario di un livello inferiore, il Barça non può e non deve permettersi di fare errori dato che ogni punto ed ogni gol, in questa fase del torneo, è molto importante ai fini della classifica. Nelle ultime ore, ha avuto luogo la conferenza stampa di Flick, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni toccando diversi argomenti.
Barcellona, Flick: "Yamal non era al meglio. Dobbiamo avere la stessa motivazione degli avversari"In primo luogo, Flick ha parlato dei suoi avversari: "A loro piace giocare a calcio, sono coraggiosi e costruiscono le azioni partendo da dietro. In Champions si rispettano tutti gli avversari e per noi sarà una partita importante. Il Sabah sta giocando per la prima volta questa competizione e la loro motivazione è al massimo. Anche la nostra deve essere così". Successivamente, ha parlato dell'assenza di Lamine Yamal: "Abbiamo già giocato senza di lui e sappiamo cosa fare. Per questa volta l'abbiamo lasciato al riposo dato che non era al meglio. Dovrebbe tornare per questo fine settimana. Non ho ancora deciso chi giocherà al suo posto, ma sicuramente ci saranno delle rotazioni".
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