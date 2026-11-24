Una delle sfide che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Sabah ed il Barcellona che ha come allenatore Hansi Flick. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del quinto turno della league phase della Champions League 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 18:45 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Baku. Anche se si tratta di un avversario di un livello inferiore, il Barça non può e non deve permettersi di fare errori dato che ogni punto ed ogni gol, in questa fase del torneo, è molto importante ai fini della classifica. Nelle ultime ore, ha avuto luogo la conferenza stampa di Flick, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni toccando diversi argomenti.

Barcellona, Flick: "Yamal non era al meglio. Dobbiamo avere la stessa motivazione degli avversari"

❝ Sabah are a team that like to have the ball and play football. Tomorrow, the most important thing will be to have the right attitude. ❞



Hansi Flick 🔊 pic.twitter.com/8h93B1NvOZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 24, 2026

In primo luogo, Flick ha parlato dei suoi avversari: "A loro piace giocare a calcio,e costruiscono le azioni partendo da dietro. In Champions si rispettano tutti gli avversari e per noi sarà una partita importante. Il Sabah sta giocando per la prima volta questa competizione e. Anche la nostra deve essere così". Successivamente, ha parlato dell'di: "Abbiamo già giocato senza di lui e sappiamo cosa fare. Per questa volta l'abbiamo lasciato al riposo dato che. Dovrebbe tornare per questo fine settimana. Non ho ancora deciso chi giocherà al suo posto, ma sicuramente ci saranno delle rotazioni".Poi ha speso qualche parole nei confronti di: "Apprezzo molto quando dice che è disposto a giocare ovunque ce ne sia bisogno, in qualsiasi posizione e. Il suo ruolo è a centrocampo, ma domani vedremo dove giocherà. Sono contento che sia tornato e per la sua ottima forma". In seguito, ha dato un aggiornamento su: "Domani ci sarà, anche se non ha giocato bene le ultime partite. Non ci dobbiamo preoccupare, ma potrebbe aver bisogno di un po' più di tempo".