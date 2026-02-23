Joan Laporta ha spiegato come i rapporti tra lui e Lionel Messi si siano incrinati negli ultimi anni

Gianmarco Inguscio Collaboratore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 18:09)

"Il rapporto tra me e Messi è danneggiato e non è più quello di una volta, ma Lionel resta una leggenda del Barcellona". Queste le parole dell'ex presidente del Barcellona, Joan Laporta - che attende le prossime elezioni di marzo per ricandidarsi al vertice del club catalano - rilasciate a Catalunya Radio. Laporta inoltre raccontato un aneddoto risalente al 2023, quando la "La Pulce" ha ricevuto l'ottavo Pallone d'Oro in carriera.

Il dirigente spagnolo ha affermato che durante la cerimonia, Messi aveva rifiutato di salutarlo. Motivo per il quale il legame tra lui e il campione argentino, risulta ancora oggi danneggiato. Vediamo nel dettaglio, le dichiarazioni rilasciate di Joan Laporta in merito a quanto accaduto.

Barcellona, Joan Laporta parla del legame con l'ex numero 10 dei Blaugrana — Così Laporta a Catalunya Radio: "Nel 2023 c'è stato un incidente alla cerimonia del Pallone d'Oro, perché sono andato a salutarlo, ma lui ha deciso che non dovevamo salutarci. È stato un gesto che ha creato distanza nel nostro rapporto, che infatti, non è più quello di una volta". Poi l'ex presidente continua e ammette: "Da quel momento c'è stato un tentativo di ravvicinamento, ma il nostro attualmente è un rapporto danneggiato. Tuttavia, Lionel Messi rimane una leggende del Barcellona".

Lionel Messi, la sesta stagione lontano dal club che l'ha visto crescere — Dopo l'addio al club catalano, il campione argentino ha indossato per due stagioni la maglia del Paris Saint-Germain, vincendo due scudetti e la Supercoppa di Francia, prima di approdare in Major League Soccer alla corte dell'Inter Miami. Squadra in cui milita ancora oggi e con la quale sta affrontando la quarta stagione in terra statunitense. Qui, Messi ha vinto il primo storico trofeo del club, oltre alla MLS Cup. Con la maglia dell'Albiceleste invece, trionfa nel 2021 in Copa America, prima del saluto definitivo al Barcellona, trofeo che vince nuovamente nel 2024. Nel 2022, alza al cielo il Mondiale in Qatar e la Coppa dei Campioni Conmebol.