Nelle ultime due partite contro Atlético ed Espanyol, ha effettuato più dribbling (16) di quelli effettuati dalle due stelle del Real Madrid messe insieme contro Bayern e Girona. E non solo questo

Mattia Celio Redattore 12 aprile - 16:33

Quando Lamine Yamal tocca il pallone tutti i tifosi si aspettano qualche magia. Detto fatto. Nella sfida di ieri sera contro l'Espanyol, il classe 2007 ha fatto ballare la difesa avversaria a suon di dribbling e per poco non ha trovato la via della rete dopo un'azione solitaria. Il ragazzo cresciuto a La Masia continua a raccogliere numeri semplicemente straordinari, migliori persino di quelli Mbappè e Vinicius.

Barcellona, Lamine Yamal un mago con il pallone: i numeri straordinari del ragazzino con la stoffa del leader — Non dovremmo stupirci quando Lamine Yamalsi rende protagonista di giocate fuori dal comune. Ma non si può certo fare diversamente, perché il ragazzino è capace di tutto con il pallone tra i piedi. I difensore dell'Espanyol lo hanno capito a loro spese. Il talento blaugrana sta continuando a riscrivere la storia del calcio e, nel frattempo, sta continuando anche a collezionare numeri da fenomeno.

Nella partita di ieri sera, il talento del Barcellonaha chiuso con una rete e i due assist per Ferran Torres. Il numero 10 catalano ora vanta 12 assist nella Liga e 18 in totale in questa stagione, con il valenciano come miglior partner, a pari merito con Robert Lewandowski, entrambi con quattro gol serviti dal genio del Rocafonda. Inoltre, lo spagnolo è già primo nella classifica dei minuti giocati (3.567), dopo aver chiuso la scorsa stagione al terzo posto (4.553) dietro a Raphinha (4.661) e Pedri (4.650).

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C'è da aggiungere poi che nessuno nella rosa del Barcellona ha segnato e fornito più assist di Lamine Yamal. Il classe 2007, infatti, guida entrambe le categorie con 22 gol e 18 assist. Il suo bottino di gol in 43 partite supera i 18 realizzati in 55 presenze la scorsa stagione, e in termini di assist, con 18 in tutte le competizioni, è a soli tre dal record di 21 fornito nella prima stagione dell'era Flick.

Il tecnico tedesco è il più grande sostenitore dello spagnolo, un numero 10 che si diverte in campo, creando scompiglio come quasi nessun altro. Jaume Mullor, su RAC 1, ha fornito una statistica che parla da sola: ha completato 16 dribbling nelle ultime due partite (Atletico Madrid ed Espanyol ), più dei 13 messi insieme da Kylian Mbappé e Vinicius del Real Madrid (Bayern Monaco e Girona).

Con nove punti di vantaggio, Lamine si avvicina a vincere la sua terza Liga prima ancora di compiere 19 anni. A 18 anni e 272 giorni, sabato è diventato il giocatore più giovane della storia a raggiungere le 100 presenze nel campionato spagnolo, superando Iker Muniain e Raúl González. Leo Messi ha raggiunto questo traguardo solo a 21 anni e 253 giorni ed è ora quarto dopo Lamine, Bojan (20 anni e 205 giorni) e Gavi (20 anni e 245 giorni). Il bottino dell'esterno fino ad oggi è di 29 gol e 29 assist, il che lo rende un giocatore sempre più decisivo.