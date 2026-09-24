Uno degli incontri che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte l'Italia ed il Belgio che ha come commissario tecnico Mark van Bommel. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del primo turno del Girone 1 della Lega A della Nations League. La gara avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma. Domani sera, contro gli Azzurri allenati da Roberto Mancini, il ct dei Diavoli Rossi farà il suo debutto sulla nuova panchina. In vista della partita, il tecnico olandese ha parlato in conferenza stampa e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Belgio, van Bommel: "Contro l'Italia non sarà una partita facile"

Il nuovo allenatore del Belgio sta per tornare nello stadio dove, nel, ha vinto locol. Parlando di ciò, ha esordito in conferenza stampa: "Tornare allo Stadio Olimpico è bello, c'ho vinto uno Scudetto. Siamo preparati e non sarà una partita facile". Sulladella partita, invece, ha dichiarato: "Abbiamo avuto pochi giorni e non è stato facile preparare un match in così poco tempo. Anche Mancini e l'Italia avranno avuto lo stesso problema. Abbiamo le idee chiare sul come vogliamo giocare e, sicuramente, i calciatori lo capiranno facilmente. Domani abbiamo intenzione di dominare la partita".

Porto, Portogallo - 7 novembre 2023: Mark van Bommel, allenatore del Royal Antwerp, osserva prima della partita di Champions League tra Porto e Royal Antwerp all'Estadio do Dragao. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

In seguito, ha speso qualche parola su Romelu Lukaku: "Ha bisogno di tempo dato che al Fenerbahçe ha giocato solo degli spezzoni". Poi ha speso qualche parola sugli Azzurri, che hanno saltato tre Mondiali di fila: "Loro vogliono riscattarsi e per questo non sarà una partita facile". Successivamente, van Bommel ha parlato di Diego Moreira: "Ha un ottimo carattere e si fa sentire nello spogliatoio. Lavora tanto ed al Milan sta facendo benissimo. Può giocare in diversi ruoli, ma la cosa importante è che abbia continuità e penso che, al Milan, giocherà spesso titolare". In conclusione, ha rilasciato delle dichiarazioni su Openda e Courtois: "Openda sta facendo molto bene al Lione e per questo l'ho convocato. Ho parlato con Courtois della sua situazione. Sono andato a Madrid ed abbiamo deciso insieme che non giocherà in Nations League".