Non capita tutti i giorni di affrontare gente del calibro di Jude Bellingham. Lo sa bene Erik Lira, centrocampista messicano del Cruz Azul, che al Mondiale 2026 si è trovato a fronteggiare il fuoriclasse inglese negli ottavi di finale tra Messico e Inghilterra. Un duello di cui El Pitbull, come viene soprannominato da tifosi e compagni nella terra degli Aztechi, ha raccontato preparazione e mentalità, rivelando di aver ricevuto un abbraccio e degli inaspettati complimenti dallo stesso Bellingham al termine della gara.

Lira: "Ero pronto a prenderlo a calci e a sputargli addosso se necessario"

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Intervistato ai microfoni di Creativo Podcast,è tornato sul match tra Inghilterra e Messico ai Mondiale 2026, rivelando la sua preparazione mentale nel duello con Jude Bellingham : "Bellingham è tra i primi 5 o tra i primi 10 giocatori al mondo. È incredibile. Quando ho scoperto che sarebbe stato titolare,

Continuando, il calciatore messicano ha spiegato: "Mi dicevo: 'Fantastico, devo mettere Jude alle strette. Lo prenderò a calci, lo strattonerò, gli sputerò addosso se necessario… Gli farò di tutto".

🥹⚽ ¡Bellingham reconoce a Erik Lira!



El mexicano recordó que, tras enfrentarse en el Mundial 2026, el inglés lo abrazó y le dijo que era un gran futbolista. Incluso le deseó que llegara a un equipo grande. 🇲🇽🤝



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"Alla fine mi ha abbracciato e mi ha detto che sono un grande giocatore"

Nonostante la determinazione e la ferocia, al termine della gara il centrocampista delha poi svelato di aver ricevuto dalla stessa stella britannica dei complimenti e un sorprendente abbraccio: "Alla fine,si è avvicinato, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'Sei un grande giocatore, hai un cuore enorme, spero che tu possa giocare in una grande squadra'. Gli ho risposto, quasi senza parole: 'Buona fortuna, amico, spero che tu vinca il'".

MADRID, SPAGNA - 15 NOVEMBRE: Jude Bellingham, dell'Inghilterra, durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Inghilterra al Wanda Metropolitano, il 15 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Infine, Erik Lira ha chiuso l'intervista, affermando: "Giocare in Europa è un mio sogno. Ci sono andato molto vicino. Ma non è successo per una ragione; questo è il calcio, che non smette mai di stupirmi. Non è successo allora, ma non mi fermerò finché non ci riuscirò, o finché non mi diranno letteralmente: 'Non è più possibile'. Ma fino a quel momento, non smetterò mai di sognare o di cercare di realizzarlo".