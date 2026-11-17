Il messicano racconta la sfida contro l’inglese e l’abbraccio a sorpresa al termine della partita
Non capita tutti i giorni di affrontare gente del calibro di Jude Bellingham. Lo sa bene Erik Lira, centrocampista messicano del Cruz Azul, che al Mondiale 2026 si è trovato a fronteggiare il fuoriclasse inglese negli ottavi di finale tra Messico e Inghilterra. Un duello di cui El Pitbull, come viene soprannominato da tifosi e compagni nella terra degli Aztechi, ha raccontato preparazione e mentalità, rivelando di aver ricevuto un abbraccio e degli inaspettati complimenti dallo stesso Bellingham al termine della gara.
Lira: "Ero pronto a prenderlo a calci e a sputargli addosso se necessario"Intervistato ai microfoni di Creativo Podcast, Erik Lira è tornato sul match tra Inghilterra e Messico ai Mondiale 2026, rivelando la sua preparazione mentale nel duello con Jude Bellingham: "Bellingham è tra i primi 5 o tra i primi 10 giocatori al mondo. È incredibile. Quando ho scoperto che sarebbe stato titolare, mi sono preparato mentalmente".
Continuando, il calciatore messicano ha spiegato: "Mi dicevo: 'Fantastico, devo mettere Jude alle strette. Lo prenderò a calci, lo strattonerò, gli sputerò addosso se necessario… Gli farò di tutto".
"Alla fine mi ha abbracciato e mi ha detto che sono un grande giocatore"Nonostante la determinazione e la ferocia, al termine della gara il centrocampista del Cruz Azul ha poi svelato di aver ricevuto dalla stessa stella britannica dei complimenti e un sorprendente abbraccio: "Alla fine, Bellingham si è avvicinato, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'Sei un grande giocatore, hai un cuore enorme, spero che tu possa giocare in una grande squadra'. Gli ho risposto, quasi senza parole: 'Buona fortuna, amico, spero che tu vinca il Mondiale'".
Infine, Erik Lira ha chiuso l'intervista, affermando: "Giocare in Europa è un mio sogno. Ci sono andato molto vicino. Ma non è successo per una ragione; questo è il calcio, che non smette mai di stupirmi. Non è successo allora, ma non mi fermerò finché non ci riuscirò, o finché non mi diranno letteralmente: 'Non è più possibile'. Ma fino a quel momento, non smetterò mai di sognare o di cercare di realizzarlo".
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