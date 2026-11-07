L'ottimo cammino europeo dei portoghesi
Benfica, i ragazzini delle giovanili ricreano sul campo l'epica rete di Trubin
Tra le squadre che, in questa stagione, stanno disputando la league phase dell'Europa League figura anche il Benfica. I portoghesi allenati da Marco Silva, infatti, hanno ottenuto il posto nella seconda competizione continentale per club dopo aver affrontato i preliminari. Insieme agli inglesi del Bournemouth ed agli ungheresi del Ferencvaros, inoltre, hanno vinto tutte le prime quattro partite di questa fase del torneo e, di conseguenza, sono a punteggio pieno in classifica. Tenendo conto anche dei preliminari, il club di Lisbona ha ottenuto ben sei vittorie di fila in competizioni europee. In questo modo, ha eguagliato due suoi precedenti record di cui uno risale a più di 30 anni fa mentre l'altro è recente.
Sei vittorie consecutive in Europa per il Benfica: è la terza volta che succedeIn quest'edizione dell'Europa League, le Aguias hanno esordito in league phase vincendo 0-2 a San Siro contro il Milan di Ruben Amorim. In seguito, tra le mura amiche dell'Estadio Da Luz, hanno rifilato un poker agli scozzesi del Celtic. Al terzo turno, invece, sono stati ospiti dei ciprioti dell'Omonia Nicosia e hanno vinto 1-4. Due giorni fa, in casa, il club portoghese ha battuto 3-1 i polacchi del Lech Poznan. Considerando anche le due vittorie per 3-1 ai preliminari contro i danesi dell'AGF, il Benfica ha ottenuto ben sei vittorie di fila e ha raggiunto quest'impresa per la terza volta nella sua storia nelle competizioni continentali.
Il Benfica ha ottenuto il medesimo record anche nella Champions League 2022/2023. Durante quella stagione ha giocato i preliminari, dove ha eliminato il Midtjylland prima (4-1 all'andata ed 1-3 al ritorno) e successivamente gli ucraini della Dinamo Kiev, battendoli 2-0 al Da Luz e 0-3 in trasferta. Nelle prime due giornate della fase a gironi della massima competizione europea, il club portoghese che aveva come allenatore Roger Schmidt ha vinto in casa contro gli israeliani del Maccabi Haifa (2-0) e poi ha battuto 1-2 la Juventus di Allegri in trasferta.
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