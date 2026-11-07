L'ottimo cammino europeo dei portoghesi

Jacopo del Monaco
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

Benfica, i ragazzini delle giovanili ricreano sul campo l'epica rete di Trubin

Clicca qui e scegli Derbyderbyderby.it come fonte preferita su Google!

Tra le squadre che, in questa stagione, stanno disputando la league phase dell'Europa League figura anche il Benfica. I portoghesi allenati da Marco Silva, infatti, hanno ottenuto il posto nella seconda competizione continentale per club dopo aver affrontato i preliminari. Insieme agli inglesi del Bournemouth ed agli ungheresi del Ferencvaros, inoltre, hanno vinto tutte le prime quattro partite di questa fase del torneo e, di conseguenza, sono a punteggio pieno in classifica. Tenendo conto anche dei preliminari, il club di Lisbona ha ottenuto ben sei vittorie di fila in competizioni europee. In questo modo, ha eguagliato due suoi precedenti record di cui uno risale a più di 30 anni fa mentre l'altro è recente.

AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

Sei vittorie consecutive in Europa per il Benfica: è la terza volta che succede

In quest'edizione dell'Europa League, le Aguias hanno esordito in league phase vincendo 0-2 a San Siro contro il Milan di Ruben Amorim. In seguito, tra le mura amiche dell'Estadio Da Luz, hanno rifilato un poker agli scozzesi del Celtic. Al terzo turno, invece, sono stati ospiti dei ciprioti dell'Omonia Nicosia e hanno vinto 1-4. Due giorni fa, in casa, il club portoghese ha battuto 3-1 i polacchi del Lech Poznan. Considerando anche le due vittorie per 3-1 ai preliminari contro i danesi dell'AGF, il Benfica ha ottenuto ben sei vittorie di fila e ha raggiunto quest'impresa per la terza volta nella sua storia nelle competizioni continentali.
La prima volta risale alla stagione 1989/1990 quando il club aveva come tecnico lo svedese Sven-Goran Eriksson. Al primo turno della Coppa dei Campioni di quell'annata, le Aguias hanno vinto prima 1-2 e poi 4-0 contro il Derry City. Successivamente hanno eliminato gli ungheresi dell'Honved vincendo 0-2 in trasferta e 7-0 in casa. Ai quarti di finale, invece, hanno giocato contro il Dnipro vincendo 1-0 all'andata e 0-3 al ritorno. Quell'anno, la squadra di Lisbona ha raggiunto la finale della Coppa dei Campioni perdendola contro il Milan di Arrigo Sacchi.

Juventus v SL Benfica: Group H - UEFA Champions League
Torino, Italia - 14 settembre 2022: David Neres del Benfica esulta per un gol durante la partita del Girone H della UEFA Champions League tra Juventus e Benfica all'Allianz Stadium. (Foto di Stefano Guidi/Getty Images)

Il Benfica ha ottenuto il medesimo record anche nella Champions League 2022/2023. Durante quella stagione ha giocato i preliminari, dove ha eliminato il Midtjylland prima (4-1 all'andata ed 1-3 al ritorno) e successivamente gli ucraini della Dinamo Kiev, battendoli 2-0 al Da Luz e 0-3 in trasferta. Nelle prime due giornate della fase a gironi della massima competizione europea, il club portoghese che aveva come allenatore Roger Schmidt ha vinto in casa contro gli israeliani del Maccabi Haifa (2-0) e poi ha battuto 1-2 la Juventus di Allegri in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti