Tra le squadre che, in questa stagione, stanno disputando la league phase dell'Europa League figura anche il Benfica. I portoghesi allenati da Marco Silva, infatti, hanno ottenuto il posto nella seconda competizione continentale per club dopo aver affrontato i preliminari. Insieme agli inglesi del Bournemouth ed agli ungheresi del Ferencvaros, inoltre, hanno vinto tutte le prime quattro partite di questa fase del torneo e, di conseguenza, sono a punteggio pieno in classifica. Tenendo conto anche dei preliminari, il club di Lisbona ha ottenuto ben sei vittorie di fila in competizioni europee. In questo modo, ha eguagliato due suoi precedenti record di cui uno risale a più di 30 anni fa mentre l'altro è recente.

Sei vittorie consecutive in Europa per il Benfica: è la terza volta che succede

Halfway stage in the 2026/27 league phase ⚖️#UEL pic.twitter.com/zALujafV2F — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 5, 2026

In quest'edizione dell'Europa League, le Aguias hanno esordito in league phase vincendo 0-2 a San Siro contro ildi. In seguito, tra le mura amiche dell'Estadio Da Luz, hanno rifilato un poker agli scozzesi del. Al terzo turno, invece, sono stati ospiti dei ciprioti dell'e hanno vinto 1-4. Due giorni fa, in casa, il club portoghese ha battuto 3-1 i polacchi del. Considerando anche le due vittorie per 3-1 ai preliminari contro i danesi dell', il Benfica ha ottenuto ben sei vittorie di fila e ha raggiunto quest'impresa per la terza volta nella sua storia nelle competizioni continentali.La prima volta risale alla stagionequando il club aveva come tecnico lo svedese. Al primo turno delladi quell'annata, le Aguias hanno vinto prima 1-2 e poi 4-0 contro il. Successivamente hanno eliminato gli ungheresi dell'vincendo 0-2 in trasferta e 7-0 in casa. Ai quarti di finale, invece, hanno giocato contro ilvincendo 1-0 all'andata e 0-3 al ritorno. Quell'anno, la squadra di Lisbona ha raggiunto la finale della Coppa dei Campioni perdendola contro il Milan di

Torino, Italia - 14 settembre 2022: David Neres del Benfica esulta per un gol durante la partita del Girone H della UEFA Champions League tra Juventus e Benfica all'Allianz Stadium. (Foto di Stefano Guidi/Getty Images)

Il Benfica ha ottenuto il medesimo record anche nella Champions League 2022/2023. Durante quella stagione ha giocato i preliminari, dove ha eliminato il Midtjylland prima (4-1 all'andata ed 1-3 al ritorno) e successivamente gli ucraini della Dinamo Kiev, battendoli 2-0 al Da Luz e 0-3 in trasferta. Nelle prime due giornate della fase a gironi della massima competizione europea, il club portoghese che aveva come allenatore Roger Schmidt ha vinto in casa contro gli israeliani del Maccabi Haifa (2-0) e poi ha battuto 1-2 la Juventus di Allegri in trasferta.