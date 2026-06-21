Classe 2006, Gianluca Prestianni ha compiuto 20 anni lo scorso gennaio e si candida ad essere uno dei prospetti più intriganti nel panorama internazionale. Quella appena trascorsa è stata la prima stagione in cui ha potuto racimolare il minutaggio desiderato. Adesso, in attesa che l'Argentina lo convochi per gli appuntamenti importanti, si limita a guardare Messi e compagni dal divano, estasiato dal fenomeno di Rosario.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Prestianni su Mourinho: "Tutti vogliono lui come allenatore"

Al momento, Prestianni si trova a Velez e si sta godendo qualche giorno di relax. Tra poche settimane, infatti, l'argentino sarà già con la testa al ritiro prestagione, ma senza Mourinho approdato al Real Madrid . Ecco le sue parole a Radio Velez670 Argentina: "Ho visto Mourinho in televisione e sono stato abbastanza fortunato nell'essere allenato da lui. Cerca sempre di migliorarti. È pazzo, ma in senso buono.Mi ha aiutato molto a crescere, sia in attacco che in difesa., per me è stato molto difficile giocare in difesa e sono diventato un giocatore più completo".

LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Vinicius Junior del Real Madrid viene contrastato da Gianluca Prestianni del SL Benfica durante la partita di andata del play-off a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. allo Stadio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Per il momento la testa è focalizzata solo sul Benfica, club che appare grande agli occhi di Prestianni: "Il Benfica è un club enorme. Ti offrono tutto, ti trattano come una persona di famiglia. Qui (a Vélez ndr) avevo un gruppo molto buono e anche al Benfica. È un club enorme, mi ha sorpreso".

Messi dagli occhi di Prestianni: "Incredibile"

Caricamento post Instagram...

In Sudamerica, in particolar modo da un club, Prestianni aveva ricevuto attenzioni che ha declinato prontamente: "A gennaio, il River Plate cercò di farmi ingaggiare dal Benfica. Era una conversazione tra i club. Ma ho parlato con Mourinho, mi ha chiesto cosa volessi fare. Lavoro giorno per giorno per sfruttare le opportunità e, grazie a quella conversazione,."Indimenticabile, infine, quell'allenamento vissuto prestando il fianco niente meno che a: "Nella prima sessione di allenamento, ad Alicante, in Spagna, lo salutai... Poi scese. Nel primo round, accanto a lui... Ho recuperato la palla e avevo paura di sbagliare il passaggio. Andò bene, ma era debole". Ancora negli occhi di tutti gli argentini, e non solo, l'ultima tripletta rifilata all'Algeria da 39enne: "".

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365