Gianluca Prestianni, intervistato da Radio Velez670 Argentina, ha confermato la grandezza del Benfica, quindi ha posto l'attenzione su Mourinho e Messi.
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Classe 2006, Gianluca Prestianni ha compiuto 20 anni lo scorso gennaio e si candida ad essere uno dei prospetti più intriganti nel panorama internazionale. Quella appena trascorsa è stata la prima stagione in cui ha potuto racimolare il minutaggio desiderato. Adesso, in attesa che l'Argentina lo convochi per gli appuntamenti importanti, si limita a guardare Messi e compagni dal divano, estasiato dal fenomeno di Rosario.
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Prestianni su Mourinho: "Tutti vogliono lui come allenatore"Al momento, Prestianni si trova a Velez e si sta godendo qualche giorno di relax. Tra poche settimane, infatti, l'argentino sarà già con la testa al ritiro prestagione, ma senza Mourinho approdato al Real Madrid. Ecco le sue parole a Radio Velez670 Argentina: "Ho visto Mourinho in televisione e sono stato abbastanza fortunato nell'essere allenato da lui. Cerca sempre di migliorarti. È pazzo, ma in senso buono. Real Madrid? Tutti vogliono un allenatore come Mourinho. Gli auguro il meglio lì. Mi ha aiutato molto a crescere, sia in attacco che in difesa. Mi ha aiutato, per me è stato molto difficile giocare in difesa e sono diventato un giocatore più completo".
Per il momento la testa è focalizzata solo sul Benfica, club che appare grande agli occhi di Prestianni: "Il Benfica è un club enorme. Ti offrono tutto, ti trattano come una persona di famiglia. Qui (a Vélez ndr) avevo un gruppo molto buono e anche al Benfica. È un club enorme, mi ha sorpreso".
Messi dagli occhi di Prestianni: "Incredibile"In Sudamerica, in particolar modo da un club, Prestianni aveva ricevuto attenzioni che ha declinato prontamente: "A gennaio, il River Plate cercò di farmi ingaggiare dal Benfica. Era una conversazione tra i club. Ma ho parlato con Mourinho, mi ha chiesto cosa volessi fare. Lavoro giorno per giorno per sfruttare le opportunità e, grazie a quella conversazione, sono ancora in Europa e voglio avere successo lì."
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