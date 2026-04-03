Brasile, Neymar nel caos: “Credo che l’arbitro avesse il ciclo oggi”

Nel mentre Carlo Ancelotti continua ad osservare, ma O'Ney si rende protagonista di una dichiarazione definita misogena

Michele Massa 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 11:53)

Neymar torna a far parlare e questa volta in negativo. Il campione brasiliano è stato accusato di misoginia dopo alcune dichiarazioni rilasciata subito dopo il triplice fischio di Santos-Remo. Partita vinta dai padroni di casa per 2-0, che però ha fatto parlare per una rissa nel finale in cui è stato coinvolto l'attaccante brasiliano.

Neymar finisce nella bufera, il brasiliano accusato di misoginia — Siamo attorno all'80', il Santos gestisce il possesso palla in attesa del triplice fischio. Nel momento in cui la sfera arriva a Neymar, il brasiliano subisce un'entrata gratuita tutt'altro che leggera. Scoppia il parapiglia e l'attaccante finisce faccia a faccia con l'autore del fallo. I due vengono separati dai propri compagni di squadra e qui entra in gioco l'intervento dell'arbitro.

Il direttore di gara al termine del parapiglia decide di ammonire Neymar, facendo scattare la furia del calciatore. Il motivo? O'Ney con quello di stanotte ha raggiunto il terzo cartellino giallo stagionale che significa squalifica saltando la sentitissima sfida contro il Flamengo. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il calciatore che ha vissuto gli ultimi minuti della partita a protestare con la terna arbitrale.

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La scelta ha fatto scoppiare la rabbia del brasiliano che subito dopo il triplice fischio nella canonica intervista post-partita si è lasciato andare ad una frase che ha aperto le polemiche: "Sull'arbitro non so cosa dirvi, per arbitrare in questo modo vuol dire che questa mattina si è svegliato con il ciclo. Il suo arbitraggio è il tipico di chi vuole essere la star della serata, noi non abbiamo bisogno di questo tipo di persone".

Le frasi hanno rapidamente fatto il giro del web. Il brasiliano ha subito una serie di attacchi sia sui social sia nelle varie emittenti locali. Questo comportamento, come riportato dai media, potrebbe essere la pietra tombale per la sua convocazione in vista di USA 2026.