Tra gli incontri che andranno in scena nel corso del weekend di calcio che sta per cominciare figura anche quello che metterà di fronte il Brentford ed il Fulham. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della trentatreesima giornata della Premier League. La sfida tutta londinese, che inizierà alle ore 13:30 di domani, darà il via a questo turno della massima divisione inglese. Aspettando il calcio d'inizio della sfida che si disputerà presso il Brentford Community Stadium, ecco a voi le tre sfide più emozionanti tra Bees e Cottagers.
derbyderbyderby calcio estero Brentford-Fulham, le tre partite più emozionanti tra i due club di Londra
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Brentford-Fulham, le tre partite più emozionanti tra i due club di Londra
Aspettando che la partita tra i due club abbia inizio, ripercorriamo tre dei derby più emozionanti tra Bees e Cottagers