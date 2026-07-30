Shopping e cene, ma anche travestimenti: come Luis Campos, dirigente del PSG, svela e convince i migliori talenti del mondo
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Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha svelato in un'intervista quali sono i suoi metodi e come ha costruito una squadra capace di laurearsi campione d'Europa per due volte consecutive. Tra shopping sfrenato e travestimenti, i bizzarri trucchi usati dal portoghese per convincere i calciatori.
Luis Campos, l'altro Luis del PSGIl Paris Saint Germain si è affermata come una delle squadre più forti degli ultimi anni, riuscendo a vincere due Champions League consecutive. I successi della squadra francese vengono attribuiti a Luis Enrique, che dal suo arrivo ha rivoluzionato il club. Ma, dietro le vittorie del club di Al Khelaifi, c'è anche un'altro Luis. Si tratta di Luis Campos, dirigente portoghese con un passato al Real Madrid, che dal 2022 ricopre il ruolo di direttore sportivo del PSG.
In una lunga intervista rilasciata ad RTP, emittente portoghese, il dirigente ha svelato alcuni particolari del suo lavoro. "Mi chiamano il lupo solitario", ha affermato Campos. E poi ha continuato: "A volte devo passare completamente inosservato, travestendomi, per scegliere i giocatori e gli allenatori giusti".
Campos ha sottolineato quanto sia difficile l'anonimato quando sei il direttore sportivo di un club come il PSG, e di alcuni trucchi che adotta. "Per andare a vedere le partite devo camuffarmi con abiti scuri e cappelli. Ho persino indossato dei baffi finti. Non è il fatto di non essere riconosciuto che mi preoccupa, né che i giornalisti sappiano che sono lì; è il fatto che i giocatori che osservo non si accorgano della mia presenza".
Studiare i calciatori... facendo shopping
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Campos ha evidenziato quanto come spendono il proprio tempo libero i calciatori sia indicativo della loro attitudine all'impegno e alla professionalità. Il portoghese ha rivelato di aver interrotto alcune trattative poiché ha ritenuto i calciatori poco attenti o concentrati, durante queste insolite sessioni.
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