Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha svelato in un'intervista quali sono i suoi metodi e come ha costruito una squadra capace di laurearsi campione d'Europa per due volte consecutive. Tra shopping sfrenato e travestimenti, i bizzarri trucchi usati dal portoghese per convincere i calciatori.

Luis Campos, l'altro Luis del PSG

Il Paris Saint Germain si è affermata come una delle squadre più forti degli ultimi anni, riuscendo a vincere dueconsecutive. I successi della squadra francese vengono attribuiti a Luis Enrique, che dal suo arrivo ha rivoluzionato il club. Ma, dietro le vittorie del club di, c'è anche un'altro Luis. Si tratta di Luis Campos, dirigente portoghese con un passato al Real Madrid , che dal 2022 ricopre il ruolo di direttore sportivo del PSG.

BUDAPEST, UNGHERIA – 30 maggio: L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi e il consulente per il settore calcistico del Paris Saint-Germain Luis Campos festeggiano dopo la vittoria della squadra nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna il 30 maggio 2026 a Budapest, in Ungheria. (Foto di David Ramos/Getty Images)

In una lunga intervista rilasciata ad RTP, emittente portoghese, il dirigente ha svelato alcuni particolari del suo lavoro. "Mi chiamano il lupo solitario", ha affermato Campos. E poi ha continuato: "A volte devo passare completamente inosservato, travestendomi, per scegliere i giocatori e gli allenatori giusti".

Campos ha sottolineato quanto sia difficile l'anonimato quando sei il direttore sportivo di un club come il PSG, e di alcuni trucchi che adotta. "Per andare a vedere le partite devo camuffarmi con abiti scuri e cappelli. Ho persino indossato dei baffi finti. Non è il fatto di non essere riconosciuto che mi preoccupa, né che i giornalisti sappiano che sono lì; è il fatto che i giocatori che osservo non si accorgano della mia presenza".

Studiare i calciatori... facendo shopping

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Il dirigente ha anche svelato un altro aspetto insolito del suo lavoro. Per conoscere meglio che uomini sono i calciatori che intende ingaggiare, il portoghese ama trascorrere il tempo libero con loro, andando a cena o in giro per negozi. "Ho organizzato un incontro con questo giocatore in un bar vicino ad alcuni negozi molto eleganti.. Il giocatore è entrato nel primo negozio, poi nel secondo, nel terzo. Ha speso un sacco di soldi".

Campos ha evidenziato quanto come spendono il proprio tempo libero i calciatori sia indicativo della loro attitudine all'impegno e alla professionalità. Il portoghese ha rivelato di aver interrotto alcune trattative poiché ha ritenuto i calciatori poco attenti o concentrati, durante queste insolite sessioni.